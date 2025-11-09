Sevgili Koç, bu hafta seni romantik bir enerji dalgası bekliyor. Güneş ile Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, adeta kalbini ısıtacak bir etkiye sahip. Bu ikilinin etkisi altında, aşk hayatında sürpriz bir güven duygusu yeşerebilir. Belki de biri seninle aynı yolda yürümeye hazır olduğunu hissettirebilir, belki de yeni biri hayatına girebilir.

Yeni tanışmaların sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşebileceği bu hafta, mevcut ilişkilerini de daha derin bir paylaşıma dönüştürebilir. Romantizm ve aşkın yanı sıra, huzur dolu anlar da yaşayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…