10 Kasım - 16 Kasım Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
10 - 16 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2025 - 18:01

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 10 Kasım - 16 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 10 Kasım - 16 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta seni romantik bir enerji dalgası bekliyor. Güneş ile Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, adeta kalbini ısıtacak bir etkiye sahip. Bu ikilinin etkisi altında, aşk hayatında sürpriz bir güven duygusu yeşerebilir. Belki de biri seninle aynı yolda yürümeye hazır olduğunu hissettirebilir, belki de yeni biri hayatına girebilir.

Yeni tanışmaların sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşebileceği bu hafta, mevcut ilişkilerini de daha derin bir paylaşıma dönüştürebilir. Romantizm ve aşkın yanı sıra, huzur dolu anlar da yaşayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Reklam

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
