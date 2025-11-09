Sevgili Koç, bu haftanın ilk günlerinde Jüpiter'in Yengeç burcunda geri gidişine tanıklık edeceğiz. Bu, kariyer yolculuğunda bir duraklama ve içe dönme dönemine işaret ediyor. Belki de son zamanlarda bir hedefin peşinden koşarken, hayatının diğer önemli alanlarını ihmal etmiş olabilirsin. İşte tam da bu noktada, planlarını yeniden gözden geçirme, eski bağlantılarını canlandırma ve aslında neden bu yola baş koyduğunu hatırlama zamanı. Sakinliğini koruyabilirsen, geçmişte kaçırdığın bir iş fırsatı belki de yeniden kapını çalabilir. Bu, bir nevi kariyer hayatında 'geri dönüş' fırsatı olabilir.

Hafta ortasında ise, Merkür ile Mars'ın kavuşumu ile adeta enerji patlaması yaşayabilirsin. Bu sayede cesaretin artabilir, fikirlerinle ön plana çıkabilirsin. Sunumlar, toplantılar, seyahatler veya akademik projeler planında olsun! Ama aceleyle alınan kararların karmaşaya yol açabildiğini aklından çıkarma. Bu süreçte enerjini doğru yönlendirirsen, haftanın yıldızı olabilirsin! Unutma, seni senden başka kimse durduramaz. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…