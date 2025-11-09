Sevgili Koç, bu haftanın ilk günlerinde Jüpiter’in Yengeç burcundaki retrosu, kariyerinde bir duraklama ve içe dönme dönemine işaret ediyor. Belki de uzun zamandır bir hedefin peşinden koşarken, hayatının diğer önemli alanlarını ihmal etmiş olabilirsin. İşte tam da bu noktada, planlarını yeniden gözden geçirme, eski bağlantılarını canlandırma ve aslında neden bu yola baş koyduğunu hatırlama zamanı. Sakinliğini koruyabilirsen, geçmişte kaçırdığın bir iş fırsatı belki de yeniden kapını çalabilir.

Hafta ortasında ise Merkür ile Mars'ın kavuşumu, sana adeta bir enerji patlaması yaşatacak. Cesaretin artacak, fikirlerinle fark yaratacaksın. Sunumlar, toplantılar, seyahatler veya akademik projeler seni ön plana çıkarabilir. Ancak dikkatli olmalısın: Zira, aceleyle alınan kararlar karmaşaya yol açabilir. Enerjini doğru yönlendirirsen, haftanın yıldızı sen olabilirsin ve kimse seni durduramaz!

Sırada aşk var! Bu haftanın romantik enerjisi Güneş ile Jüpiter üçgeninin etkisi altında. Bu ikili ise adeta kalbini ısıtacak. Aşk hayatında sürpriz bir güven duygusu doğabilir; belki de biri seninle aynı yolda yürümeye hazır. Yeni tanışmalar sıcak ve samimi olabilir, mevcut ilişkilerse daha derin bir paylaşıma dönüşebilir. Romantizmin yanında huzur da geliyor. Hafta sonunu keyifli bir şekilde geçireceğin kesin gibi görünüyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…