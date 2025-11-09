onedio
10 Kasım - 16 Kasım Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
10 - 16 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 10 Kasım - 16 Kasım haftasında Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu haftanın ilk günlerinde, bedenin adeta enerji ile dolabilir. Ancak burada önemli bir detayı atlamamak gerekir. Jüpiter'in geri hareket etmeye başladığı bu dönemde, sindirim sisteminde hafif dalgalanmalar hissedebilirsin. Bu nedenle, enerjini korumak için beslenmene biraz daha dikkat etmende fayda var.

Haftanın ortasında ise, Merkür ve Mars'ın kavuşumuyla birlikte zihinsel gerilimlerin biraz daha artabilir. Bu dönemde, boyun ve omuz kaslarında bir miktar ağrı ve sızı hissedebilirsin. Belki de hafta sonunu spor, meditasyon, yoga ve fizyoterapi ile destekleyerek şifa bulabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
