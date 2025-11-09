Sevgili Koç, bu haftanın ilk günlerinde, bedenin adeta enerji ile dolabilir. Ancak burada önemli bir detayı atlamamak gerekir. Jüpiter'in geri hareket etmeye başladığı bu dönemde, sindirim sisteminde hafif dalgalanmalar hissedebilirsin. Bu nedenle, enerjini korumak için beslenmene biraz daha dikkat etmende fayda var.

Haftanın ortasında ise, Merkür ve Mars'ın kavuşumuyla birlikte zihinsel gerilimlerin biraz daha artabilir. Bu dönemde, boyun ve omuz kaslarında bir miktar ağrı ve sızı hissedebilirsin. Belki de hafta sonunu spor, meditasyon, yoga ve fizyoterapi ile destekleyerek şifa bulabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…