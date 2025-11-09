Sevgili Oğlak, bu haftanın ilk günlerinde, Jüpiter'in Yengeç burcunda geri harekete geçmesiyle birlikte, iş ortaklıklarını mercek altına alıyorsun. Uzun süredir seni yoran ve enerjini tüketen bir iş ilişkisi, artık değişim zamanının geldiğini fısıldıyor kulağına. Şimdi kiminle bu yolda yürümek istediğini belirlemenin tam sırası. Çünkü bu kararınla geleceğin temelini sağlamlaştıracaksın.

Hafta ortasında ise Merkür ile Mars'ın kavuşumundan aldığın güç ile perde arkasında yürüyen bir planı hızlandırabilirsin. Yeni bir projenin hazırlığı, belki de gizli bir teklif ya da stratejik bir hamle seni bambaşka bir yola sokabilir. Bu süreçte soğukkanlılığını korumayı başarırsan, büyük kazançlar elde edebilirsin. İşte bu yüzden bizim sana tavsiyemiz, kendi işini kurmak için elini taşın altına koyman!

Sırada aşk var! Güneş ile Jüpiter'in üçgen açısı, aşk hayatında derin bir şefkat enerjisi yaratıyor. Haliyle ciddi ilişkilerde bağlılık duygusu daha da güçleniyor. Birlikte yaşama ya da ortak hayallere dalma fikri sana her zamankinden yakın olabilir. Tabii eğer bekarsan, uzun süreli bir ilişki için etrafındaki kişilerin seni birileriyle tanıştırmasına izin ver deriz! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…