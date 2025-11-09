onedio
Oğlak Burcu right-white
10 - 16 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

09.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 10 Kasım - 16 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 10 Kasım - 16 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu haftanın ilk günlerinde, Jüpiter'in Yengeç burcunda geri harekete geçmesiyle birlikte, iş ortaklıklarını mercek altına alıyorsun. Uzun süredir seni yoran ve enerjini tüketen bir iş ilişkisi, artık değişim zamanının geldiğini fısıldıyor kulağına. Şimdi kiminle bu yolda yürümek istediğini belirlemenin tam sırası. Çünkü bu kararınla geleceğin temelini sağlamlaştıracaksın.

Hafta ortasında ise Merkür ile Mars'ın kavuşumundan aldığın güç ile perde arkasında yürüyen bir planı hızlandırabilirsin. Yeni bir projenin hazırlığı, belki de gizli bir teklif ya da stratejik bir hamle seni bambaşka bir yola sokabilir. Bu süreçte soğukkanlılığını korumayı başarırsan, büyük kazançlar elde edebilirsin. İşte bu yüzden bizim sana tavsiyemiz, kendi işini kurmak için elini taşın altına koyman! 

Sırada aşk var! Güneş ile Jüpiter'in üçgen açısı, aşk hayatında derin bir şefkat enerjisi yaratıyor. Haliyle ciddi ilişkilerde bağlılık duygusu daha da güçleniyor. Birlikte yaşama ya da ortak hayallere dalma fikri sana her zamankinden yakın olabilir. Tabii eğer bekarsan, uzun süreli bir ilişki için etrafındaki kişilerin seni birileriyle tanıştırmasına izin ver deriz! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

