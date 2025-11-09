onedio
10 Kasım - 16 Kasım Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
10 - 16 Kasım 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 10 Kasım - 16 Kasım haftası Oğlak ve yükselen Oğlak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 10 Kasım - 16 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde, Jüpiter'in Yengeç burcunda geri harekete geçmesiyle birlikte, iş ortaklıklarını gözden geçirmen gerekebilir. Uzun zamandır üzerinde ağır bir yük gibi duran, enerjini tüketen bir iş ilişkisi, artık sona erme noktasına gelebilir. Bu durum, aslında yeni bir yol çizme ve kiminle bu yolda yürümek istediğini belirleme fırsatı sunuyor sana! Unutma ki bu kararınla geleceğini şekillendirecek ve temelini sağlamlaştıracaksın.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise Merkür ile Mars'ın kavuşumundan alacağın enerji ile belki de uzun zamandır planladığın bir projeyi hayata geçirme vaktin gelebilir. Belki de bir teklif, belki de stratejik bir hamle, seni tamamen yeni bir yola yönlendirebilir. Bu süreçte önemli olan, soğukkanlılığını koruyabilmen. Eğer bu konuda başarılı olabilirsen, büyük kazançlar elde etme şansın da olacak. İşte bu yüzden bizim saba önerimiz, kendi işini kurmak için cesaretini toplayıp elini taşın altına koyma zamanının geldiğine odaklanman. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Astroloji Editörü
