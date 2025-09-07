8 Eylül - 14 Eylül Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta enerjinin dalgalanmaları seni biraz zorlayabilir. Hafta ortasında, Ay ve Mars'ın karşı karşıya gelmesiyle birlikte, içinde bir enerji patlaması hissedebilirsin. Bu enerji patlaması seni belki de bir spor salonuna, belki de bir koşuya, belki de hızlı tempolu bir aktiviteye yönlendirebilir. Ancak burada önemli olan bir nokta var; bu enerji patlaması sırasında sakatlanma riskine karşı dikkatli olman gerekiyor.

Sinir sistemin de bu durumdan nasibini alabilir ve biraz hassaslaşabilir. Bu durumda ne yapmalı, diye düşünüyorsan işte sana birkaç öneri: Bol bol su içmeyi ihmal etme. Ayrıca, gün içerisinde ara ara nefes molaları vermek de sana çok iyi gelecek. Bu molalar sırasında derin nefesler alarak kendini yeniden toparlayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…