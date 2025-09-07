onedio
8 Eylül - 14 Eylül Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
8 - 14 Eylül 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 8 Eylül - 14 Eylül haftasında Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta astrolojik açıdan biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Özellikle haftanın başında Ay, Satürn ve Neptün yakınlaşması, seni biraz yorgun ve ağırlaşmış hissettirebilir. Ancak bu durum, aslında bedenini toparlaman ve yeniden enerji toplaman için mükemmel bir fırsat sunuyor. Sindirim sisteminin hassaslaşabileceği bu dönemde, hafif ve düzenli beslenmeye özellikle önem vermen gerekiyor. 

Hafta ortasında ise Ay ile Mars karşıtlığı enerji seviyelerinde dalgalanmalara sebep olabilir. Bir an enerjin tavan yaparken bir sonraki an kendini bitkin hissedebilirsin. Bu yüzden spor yaparken aşırıya kaçmamak ve bol su içmek bu hafta hayati önem taşıyor. Haftanın sonuna geldiğimizde ise zihninin dinginleşmesiyle birlikte, uyku düzenini toparlamak ve gevşeme egzersizleri yapmak sana çok iyi gelecektir. Belki bir yoga dersi, belki bir meditasyon seansı sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

