8 Eylül - 14 Eylül Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta astrolojik açıdan biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Özellikle haftanın başında Ay, Satürn ve Neptün yakınlaşması, seni biraz yorgun ve ağırlaşmış hissettirebilir. Ancak bu durum, aslında bedenini toparlaman ve yeniden enerji toplaman için mükemmel bir fırsat sunuyor. Sindirim sisteminin hassaslaşabileceği bu dönemde, hafif ve düzenli beslenmeye özellikle önem vermen gerekiyor.

Hafta ortasında ise Ay ile Mars karşıtlığı enerji seviyelerinde dalgalanmalara sebep olabilir. Bir an enerjin tavan yaparken bir sonraki an kendini bitkin hissedebilirsin. Bu yüzden spor yaparken aşırıya kaçmamak ve bol su içmek bu hafta hayati önem taşıyor. Haftanın sonuna geldiğimizde ise zihninin dinginleşmesiyle birlikte, uyku düzenini toparlamak ve gevşeme egzersizleri yapmak sana çok iyi gelecektir. Belki bir yoga dersi, belki bir meditasyon seansı sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…