8 Eylül - 14 Eylül Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta senin için adeta bir şans kasırgası esiyor. Ay ile Venüs'ün gökyüzünde oluşturduğu mükemmel üçgen, haftanın ilk günlerinde iş dünyasında sana adeta altın kaplı kapılar aralıyor. Sosyal çevrenden gelecek olan destekle birlikte, kariyerinde yeni ve adrenalin dolu fırsatlar kapını çalıyor. Ancak unutma ki, sağlık her şeyden önemli. Hafta ortasında Jüpiter'in oluşturduğu kare, seni aşırı iyimserliğe sürükleyebilir. Bu durumda riskleri detaylı bir şekilde analiz etmen, olası bir hayal kırıklığına karşı seni koruyacaktır.

Haftanın sonuna doğru iş yerinde yaratıcılığını özgür bırakmanın tam sırası. İnsanlarla uyum içinde çalışmak, işlerinin adeta ışık hızıyla ilerlemesini sağlayacak. Ancak maddi konularda biraz daha tedbirli olman gerekiyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…