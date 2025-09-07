8 Eylül - 14 Eylül Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta senin için bir şans fırtınası kopuyor. Ay ile Venüs'ün oluşturduğu üçgen, özellikle haftanın ilk günlerinde iş hayatında sana kapılar açıyor. Sosyal çevrenden gelecek olan destekle, kariyerinde yeni ve heyecan verici fırsatlar seni bekliyor. Ancak unutma, her şeyin başı sağlık! Hafta ortasında Jüpiter'in karesi, seni fazla iyimser olmaya itebilir. Bu durumda riskleri iyi değerlendirmen, olası bir hayal kırıklığını önleyecektir.

Haftanın sonuna doğru iş yerinde yaratıcılığını konuşturmanın tam zamanı. İnsanlarla uyumlu bir şekilde çalışmak, işlerinin daha hızlı ilerlemesini sağlayacak. Ancak maddi konularda dikkatli olman gerekiyor. Harcamalarında biraz fazlaca coşabilirsin, bu yüzden dengeni korumak önemli. Hafta sonu geldiğinde ise yaptıklarının karşılığını alman seni oldukça mutlu edecek.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bu hafta seni tatlı sürprizler bekliyor. Sosyal çevrenden tanışacağın biri, kalbini hızlıca çalabilir. Birbirinden özel astrolojik transitlerin yaşanacağı bu süreçte eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta romantik anlar ve güzel paylaşımlarla dolu olabilir. Bu hafta senin haftan Kova, keyfini çıkar! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…