8 Eylül - 14 Eylül Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta aşk hayatında tatlı mı tatlı sürprizler seni bekliyor! Sosyal çevrenin renkli köşelerinde belirecek bir yüz, kalbinin kapılarını çalabilir ve seni bir anda aşkın hızlı döngüsüne sürükleyebilir. Yıldızların dans ettiği bu dönemde, eğer zaten bir aşkın varsa, bu hafta romantizmin doruklarına çıkabilirsin. Sevgilinle geçireceğin romantik anlar ve kalbinizi birbirine daha da yakınlaştıracak güzel paylaşımlarla dolu bir hafta seni bekliyor.

Bu hafta, evrenin sana armağanı olan bu güzelliklerle dolu günlerin tadını çıkar. Gökyüzünün sana sunduğu bu özel haftada, aşkın ve sevginin en güzel haliyle buluşmanı diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…