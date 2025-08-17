onedio
18 Ağustos - 24 Ağustos Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 18 Ağustos - 24 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 18 Ağustos - 24 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu haftadan itibaren finansal düzenlemeler ve maddi kaynaklarla ilgili konuların ön planda olacağı bir dönem başlıyor. Haftanın ilk günlerinde, ortak gelirlerin, kredilerin veya yatırımlarınla ilgili konuların gündemini meşgul edeceğini görüyoruz. Bir borcu sonlandırmak ya da belki de bir finansal anlaşma yapmak gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsin.

Hafta ortasında ise Merkür ve Mars'ın altmışlık açısı, iş birliklerinde hızlı ve etkili gelişmeleri beraberinde getirecek. Özellikle finansal ortaklıklar konusunda hareketli bir dönem seni bekliyor. Ayrıca, Başak'taki Yeni Ay, finansal düzenini yeniden kurmanı sağlayacak ve borçlarından kurtulmanı kolaylaştıracak. Bir kriz gibi görünen durumlar, aslında yeni bir başlangıcın habercisi olabilir. Yani, her şeyin bir hayra vesile olabileceğini unutma!

Biraz da aşktan konuşalım... Aşk hayatında ise bu hafta Güneş ve Uranüs'ün kare açısı, ev ve ilişki dengenle ilgili ani ve beklenmedik gerilimlere neden olabilir. Bir tartışma, hayatındaki düzeni değiştirebilir ve seni beklenmedik bir durumla karşı karşıya bırakabilir. Ancak bu durumda bile esnek olmak, seni rahatlatacaktır. Unutma, her durumda pozitif olmak ve esnekliği elden bırakmamak, her zaman en doğru çözüm olacaktır! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

