18 Ağustos - 24 Ağustos Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu haftadan itibaren finansal düzenlemeler ve maddi kaynaklarla ilgili konuların ön planda olacağı bir dönem başlıyor. Haftanın ilk günlerinde, ortak gelirlerin, kredilerin veya yatırımlarınla ilgili konuların gündemini meşgul edeceğini görüyoruz. Bir borcu sonlandırmak ya da belki de bir finansal anlaşma yapmak gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsin.

Hafta ortasında ise Merkür ve Mars'ın altmışlık açısı, iş birliklerinde hızlı ve etkili gelişmeleri beraberinde getirecek. Özellikle finansal ortaklıklar konusunda hareketli bir dönem seni bekliyor. Ayrıca, Başak'taki Yeni Ay, finansal düzenini yeniden kurmanı sağlayacak ve borçlarından kurtulmanı kolaylaştıracak. Bir kriz gibi görünen durumlar, aslında yeni bir başlangıcın habercisi olabilir. Yani, her şeyin bir hayra vesile olabileceğini unutma!

Biraz da aşktan konuşalım... Aşk hayatında ise bu hafta Güneş ve Uranüs'ün kare açısı, ev ve ilişki dengenle ilgili ani ve beklenmedik gerilimlere neden olabilir. Bir tartışma, hayatındaki düzeni değiştirebilir ve seni beklenmedik bir durumla karşı karşıya bırakabilir. Ancak bu durumda bile esnek olmak, seni rahatlatacaktır. Unutma, her durumda pozitif olmak ve esnekliği elden bırakmamak, her zaman en doğru çözüm olacaktır! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…