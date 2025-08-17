18 Ağustos - 24 Ağustos Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor! Güneş ile Uranüs karesinin etkisi altında, sinirler biraz daha gergin olabilir. Ani ve beklenmedik stres kaynakları, kalbinin ritmini hızlandırabilir ve seni biraz daha huzursuz hissettirebilir.

Böyle zamanlarda, sakin kalmak ve stresle başa çıkmak için gevşeme tekniklerini öğrenmek, senin için en iyi çözüm olabilir. Belki biraz meditasyon, belki biraz yoga ya da sadece sessiz bir köşede oturup derin nefes almak... Bu hafta kendine biraz daha fazla zaman ayırman ve gevşeme tekniklerini hayatına dahil etmen, senin için en iyi ilaç olacak gibi görünüyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…