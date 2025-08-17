onedio


18 Ağustos - 24 Ağustos Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 18 Ağustos - 24 Ağustos haftasında Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor! Güneş ile Uranüs karesinin etkisi altında, sinirler biraz daha gergin olabilir. Ani ve beklenmedik stres kaynakları, kalbinin ritmini hızlandırabilir ve seni biraz daha huzursuz hissettirebilir.

Böyle zamanlarda, sakin kalmak ve stresle başa çıkmak için gevşeme tekniklerini öğrenmek, senin için en iyi çözüm olabilir. Belki biraz meditasyon, belki biraz yoga ya da sadece sessiz bir köşede oturup derin nefes almak... Bu hafta kendine biraz daha fazla zaman ayırman ve gevşeme tekniklerini hayatına dahil etmen, senin için en iyi ilaç olacak gibi görünüyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

