18 Ağustos - 24 Ağustos Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta Güneş'in Başak burcuna geçişi, senin için evrenin değerli bir mesajını taşıyor: 'Vücuduna iyi bakma zamanı geldi!' Bu, bağışıklık sistemini güçlendirmek için mükemmel bir fırsat olabilir.

Biliyoruz, hayatın hızı ve yoğunluğu bazen sağlıklı yaşamayı zorlaştırıyor. Ama bu hafta, Güneş’in geçişiyle birlikte, vücuduna biraz daha fazla özen göstermeye başlayabilirsin. Temiz ve dengeli beslenme, düzenli uyku ve doğal takviyelerle kendini çok daha enerjik ve canlı hissedebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…