18 Ağustos - 24 Ağustos Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta özel hayatında düzen ve denge arayışının öne çıkacak. Çünkü biraz kafa karışıklığına neden olan bir döneme adım atıyorsun. Güneş’in Başak burcuna geçişiyle birlikte, ilişkilerinde daha fazla samimiyet ve netlik arayışın da bir o kadar artacak. Belirsizliklerle dolu olan ilişkilerin ya net bir şekilde çözüme kavuşacak ya da belki de kendi yoluna devam edecek. Ancak bu durum seni üzmesin, çünkü bu süreç sana daha sağlıklı ve daha gerçekçi bir ilişkiyi vaat ediyor.

Bekar Koç burçları için ise bu hafta, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanı! Bu dönemde, belki de uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiye adım atabilirsin. Belki de hayatının aşkıyla tanışabilirsin. Kim bilir, belki de bu hafta, hayatında yeni bir başlangıç yapmanın tam sırasıdır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…