18 Ağustos - 24 Ağustos Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 18 Ağustos - 24 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 18 Ağustos - 24 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta özel hayatında düzen ve denge arayışının öne çıkacak. Çünkü biraz kafa karışıklığına neden olan bir döneme adım atıyorsun. Güneş’in Başak burcuna geçişiyle birlikte, ilişkilerinde daha fazla samimiyet ve netlik arayışın da bir o kadar artacak. Belirsizliklerle dolu olan ilişkilerin ya net bir şekilde çözüme kavuşacak ya da belki de kendi yoluna devam edecek. Ancak bu durum seni üzmesin, çünkü bu süreç sana daha sağlıklı ve daha gerçekçi bir ilişkiyi vaat ediyor.

Bekar Koç burçları için ise bu hafta, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanı! Bu dönemde, belki de uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiye adım atabilirsin. Belki de hayatının aşkıyla tanışabilirsin. Kim bilir, belki de bu hafta, hayatında yeni bir başlangıç yapmanın tam sırasıdır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

