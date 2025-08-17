onedio
18 Ağustos - 24 Ağustos Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 18 Ağustos - 24 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 18 Ağustos - 24 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta iş hayatında hızlı ve heyecanlı gelişmeler seni bekliyor. Zekanın keskinliği ve çözüm odaklı yaklaşımın sayesinde, karşına çıkan her türlü sorunu kolaylıkla çözebileceksin. Ekip içinde liderlik etme yeteneğin ise projelerde önemli bir rol alacak ve takım arkadaşlarının güvenini kazanmanı sağlayacak. Aman dikkat, bu ara detayları atlamaman önemli. Çünkü küçük bir hata, büyüyerek güçlü bir engele dönüşebilir.

Öte yandan kariyerinde yeni bir döneme adım atmak üzeresin. Gökyüzü, Merkür ve Mars'ın uyumlu açısıyla hızlanırken, Başak burcundaki Yeni Ay, iş hayatında yeni düzenlemeler, farklı görevler ya da tamamen yeni bir iş teklifini gündeme getirebilir. Eğer adımlarını düşünerek ve planlı bir şekilde atarsan, bu fırsatı kalıcı bir başarıya dönüştürebilirsin. 

Gelelim aşka... Özel hayatında ise düzen arayışının öne çıktığı bir döneme giriyorsun. Güneş’in Başak burcuna geçişi, ilişkilerinde daha fazla samimiyet ve netlik arayışını artıracak. Belirsizliklerle dolu ilişkiler ya netleşecek ya da kendi yoluna devam edecek. Bekar Koç burçları için ise daha sağlıklı ve gerçekçi bir ilişkinin kapıları aralanıyor. Bu dönemde aşk hayatında yeni bir başlangıç yapabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

