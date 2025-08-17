18 Ağustos - 24 Ağustos Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta sana enerji getirecek olan Güneş ve Uranüs'ün kare açısından söz edeceğiz. Bu güçlü astrolojik etkileşim, ev ve ilişki dengenle ilgili ani ve beklenmedik gelişmelerle karşılaşmanı sağlayabilir. Bu, bir tartışma veya anlaşmazlık şeklinde ortaya çıkabilir ve hayatındaki düzeni tamamen değiştirebilir, seni beklenmedik bir durumla baş başa bırakabilir.

Ancak, bu durumda bile esnek olmak, seni rahatlatacaktır. Belki de bu, biraz daha esnek olmanın ve durumları olduğu gibi kabul etmenin zamanıdır. Unutma, her durumda pozitif olmak ve esnekliği elden bırakmamak, aşkta da en doğru çözüm olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…