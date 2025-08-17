onedio
Kova Burcu
18 Ağustos - 24 Ağustos Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 18 Ağustos - 24 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 18 Ağustos - 24 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta sana enerji getirecek olan Güneş ve Uranüs'ün kare açısından söz edeceğiz. Bu güçlü astrolojik etkileşim, ev ve ilişki dengenle ilgili ani ve beklenmedik gelişmelerle karşılaşmanı sağlayabilir. Bu, bir tartışma veya anlaşmazlık şeklinde ortaya çıkabilir ve hayatındaki düzeni tamamen değiştirebilir, seni beklenmedik bir durumla baş başa bırakabilir.

Ancak, bu durumda bile esnek olmak, seni rahatlatacaktır. Belki de bu, biraz daha esnek olmanın ve durumları olduğu gibi kabul etmenin zamanıdır. Unutma, her durumda pozitif olmak ve esnekliği elden bırakmamak, aşkta da en doğru çözüm olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

