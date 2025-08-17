18 Ağustos - 24 Ağustos Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta senin için maddi konuların ön plana çıktığı bir dönem başlıyor. Haftanın ilk günlerinde, ortaklaşa elde ettiğin gelirler, kredi düzenlemelerin veya yatırımlarınla ilgili konuların gündemini kaplayacağını görüyoruz. Belki de bir borcu tamamen ödemek ya da yeni bir finansal anlaşma yapmak gibi durumlarla karşılaşabileceğin bir süreç bu.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Merkür ve Mars'ın oluşturduğu altmışlık açı, iş birliklerinde hızlı ve etkili gelişmelerin kapısını aralayacak. Özellikle finansal ortaklıklar konusunda hareketli bir dönem seni bekliyor; belki de yeni bir yatırım fırsatı ya da iş birliği teklifi alabilirsin. Ayrıca, Başak'taki Yeni Ay, maddi düzenini yeniden kurmanı sağlayacak ve borçlarından kurtulmanı kolaylaştıracak. Bir kriz gibi görünen durumlar, aslında yeni bir başlangıcın habercisi olabilir. Yani, her şeyin bir hayra vesile olabileceğini unutma. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…