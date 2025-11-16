Sevgili Kova, bu hafta senin için oldukça hareketli ve enerjik geçecek gibi görünüyor. Haftanın ortasında Merkür ile Uranüs arasında meydana gelecek karşıtlık, sinir sistemini biraz daha hassaslaştırabilir. Bu durum, hızlı düşünmeni ve hızlı hareket etmeni gerektirebilir. Ama arada bir durmayı, sakinleşmeyi unutma!

Bir yandan da dijital detoks ve uykuya geçiş ritüelleriyle kendini daha iyi hissedebilirsin. Belki bir kitap okumak, belki biraz meditasyon yapmak ya da sadece sessiz bir ortamda kendi kendine vakit geçirmek, huzur bulmanı da şifa ile kucaklaşmanı da sağlar. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…