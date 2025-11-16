Sevgili Kova, bu hafta aşk hayatında adeta bir dönüm noktası yaşayabilirsin. Güneş ve Plüton'un altmışlık açısı, duygusal yaşamında derin bir etki yaratıyor. Bu etkiyle birlikte, yüzeysel ilişkiler seni artık tatmin etmiyor. Kalbin daha derin bağlar kurmak, gerçek hisleri ve samimi duyguları deneyimlemek istiyor.

Eğer hayatında bir partner varsa, bu hafta onunla aranızdaki bağın daha da güçleneceği, duygusal bir yakınlaşma yaşayabileceğin bir döneme giriyorsun. Bu yakınlaşma, ilişkini daha da derinleştirecek ve arandaki bağı kuvvetlendirecek.

Bekar bir Kova olarak da bu hafta güçlü ve karizmatik birine çekilebilirsin. Bu kişi, hayatına yeni bir renk katacak ve seni daha önce hiç deneyimlemediğin bir aşk serüvenine sürükleyebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…