17 Kasım - 23 Kasım Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
17 - 23 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.11.2025 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 17 Kasım - 23 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 17 Kasım - 23 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta aşk hayatında adeta bir dönüm noktası yaşayabilirsin. Güneş ve Plüton'un altmışlık açısı, duygusal yaşamında derin bir etki yaratıyor. Bu etkiyle birlikte, yüzeysel ilişkiler seni artık tatmin etmiyor. Kalbin daha derin bağlar kurmak, gerçek hisleri ve samimi duyguları deneyimlemek istiyor.

Eğer hayatında bir partner varsa, bu hafta onunla aranızdaki bağın daha da güçleneceği, duygusal bir yakınlaşma yaşayabileceğin bir döneme giriyorsun. Bu yakınlaşma, ilişkini daha da derinleştirecek ve arandaki bağı kuvvetlendirecek.

Bekar bir Kova olarak da bu hafta güçlü ve karizmatik birine çekilebilirsin. Bu kişi, hayatına yeni bir renk katacak ve seni daha önce hiç deneyimlemediğin bir aşk serüvenine sürükleyebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

