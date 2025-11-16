Sevgili Kova, bu hafta gökyüzünde bir şeyler oluyor ve bu senin iş hayatını etkileyebilir. Merkür ve Uranüs karşı karşıya geliyorlar ve bu, senin için beklenmedik ve ani değişiklikler anlamına geliyor. Planların bir anda değişebilir, son dakika işleri çıkabilir ya da belki de bir projenin rotası tamamen farklı bir yöne çevrilebilir.

Biliyoruz, ilk bakışta bu durumlar biraz kaotik ve karmaşık gibi görünebilir, hatta bir dizi televizyon dizisi kadar dramatik olabilir. Ancak unutma ki her bulutun gümüş bir astarı vardır ve bu durumlar, başarı getiren fırsatlara da dönüşebilir.

Ayrıca, başlangıçta küçük gibi görünen bir fırsatın, devasa bir kapıya dönüşmesi de mümkün. Belki bir iş teklifi, belki bir eğitim fırsatı ya da yeni bir iş alanı seni daha yükseklere taşıyabilir. Bugünün mottosu ise 'Bir şans gelir, sen onu zekanla çoğaltırsın.' olmalı. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…