onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 17 Kasım - 23 Kasım Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
17 - 23 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 17 Kasım - 23 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 17 Kasım - 23 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta kariyer hayatında Merkür ve Uranüs'ün karşı karşıya gelmesiyle, beklenmedik ve ani değişikliklerle karşılaşabilirsin. Planların bir anda değişmesi, son dakika işleri ya da belki de bir projenin rotasının tamamen farklılaşması gibi durumlar söz konusu olabilir. İlk bakışta bu durumlar kaotik ve karmaşık gibi görünebilir ancak başarı getiren fırsatlara da dönüşebilir. Zira, bu dönemde zihnin hızlı çalışıyor, reflekslerin güçlü ve kararlarını verirken şaşırtıcı bir isabetlilik sergiliyorsun.

Bu arada başlangıçta küçük gibi görünen bir fırsat, devasa bir kapıya dönüşürse de şaşırma! Belki bir iş teklifi, belki bir eğitim fırsatı ya da yeni bir iş alanı seni daha ileriye taşıyabilir. Kazanmaya oynadığın bugün motton, 'Bir şans gelir, sen onu zekanla çoğaltırsın.' olmalı! 

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Güneş ve Plüton'un altmışlık açısı duygusal derinliğini artırıyor. Yüzeysel ilişkiler seni tatmin etmiyor, daha derin bağlar kurmak ve gerçek hisleri duymak istiyorsun. Eğer bir partnerin varsa, bu hafta onunla yoğun bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Tabii eğer bekarsan, güçlü ve karizmatik birine çekilebilirsin. Bu hafta, aşkta sürprizlere açık ol! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Kova Burcu Yorumu

Aylık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Kova Burcu Yorumu

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Kova burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın