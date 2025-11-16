Sevgili Kova, bu hafta kariyer hayatında Merkür ve Uranüs'ün karşı karşıya gelmesiyle, beklenmedik ve ani değişikliklerle karşılaşabilirsin. Planların bir anda değişmesi, son dakika işleri ya da belki de bir projenin rotasının tamamen farklılaşması gibi durumlar söz konusu olabilir. İlk bakışta bu durumlar kaotik ve karmaşık gibi görünebilir ancak başarı getiren fırsatlara da dönüşebilir. Zira, bu dönemde zihnin hızlı çalışıyor, reflekslerin güçlü ve kararlarını verirken şaşırtıcı bir isabetlilik sergiliyorsun.

Bu arada başlangıçta küçük gibi görünen bir fırsat, devasa bir kapıya dönüşürse de şaşırma! Belki bir iş teklifi, belki bir eğitim fırsatı ya da yeni bir iş alanı seni daha ileriye taşıyabilir. Kazanmaya oynadığın bugün motton, 'Bir şans gelir, sen onu zekanla çoğaltırsın.' olmalı!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Güneş ve Plüton'un altmışlık açısı duygusal derinliğini artırıyor. Yüzeysel ilişkiler seni tatmin etmiyor, daha derin bağlar kurmak ve gerçek hisleri duymak istiyorsun. Eğer bir partnerin varsa, bu hafta onunla yoğun bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Tabii eğer bekarsan, güçlü ve karizmatik birine çekilebilirsin. Bu hafta, aşkta sürprizlere açık ol! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…