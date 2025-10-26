Sevgili Balık, bu hafta gökyüzünde oluşan Mars ile Jüpiter üçgeni, enerjini tavan yaptırıyor ve motivasyonunu zirveye taşıyor. Bu hafta, sağlıklı ve dinamik bir yaşam sürdürmek adına, hareketi biraz daha yaşam tarzına entegre etmen gerekebilir.

Bunun için belki de sabahları yapacağın kısa yürüyüşler, öğle aralarında hafif bir dans ya da akşamüstü esneme egzersizleri gibi aktiviteleri rutinine ekleyebilirsin. Bu tür hareketler, sadece bedenini değil, ruhunu da canlandıracak ve enerji dolu hissetmeni sağlayacak. Bu süreçte, kendini daha taze, daha enerjik hissedeceksin! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…