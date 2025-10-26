Sevgili Balık, bu hafta Neptün'ün büyülü ve gizemli etkisiyle baş başayız. Neptün, burcunda adeta bir vals dansı ediyor ve bu dans sırasında, sezgilerini bir bıçak gibi keskinleştiriyor. İş dünyasında karar verme süreçlerinde sana adeta bir pusula gibi yön gösteriyor. Özellikle finansal konuları ele alırken ya da ortaklaşa projelerde, içgüdülerinin seni doğru yola yönlendireceğine emin olabilirsin. Bu dönem, yeni fırsatları değerlendirmenin, yatırımlar yapmanın veya projeleri hayata geçirmenin tam zamanı! Neptün'ün etkisi altında, tüm bu süreçlerde adeta bir yol haritası çizebilirsin.

Ayrıca, hayal gücünü ve pratik düşünme yeteneğini birleştirerek rakiplerinden bir adım öne çıkabilirsin. Hafta ortasına geldiğimizde ise iletişim ve iş birliği konularında sürpriz gelişmelerin kapını çalacağını söyleyebiliriz. Bu gelişmeler, planlarını destekleyecek ve seni heyecanlandıracak türden olacak. Şimdi sosyal çevrendeki bağlantıların ve yaratıcı fikirlerin, iş hayatında büyük avantaj dönüşecek. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…