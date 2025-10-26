onedio
27 Ekim - 2 Kasım Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
27 Ekim 2025 - 2 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2025 - 18:16

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 27 Ekim - 2 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 27 Ekim - 2 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta seninle Neptün’ün mistik etkisini konuşacağız. Neptün, burcunda seninle dans ederken, sezgilerini keskinleştiriyor ve iş hayatında karar verme süreçlerinde sana rehberlik ediyor. Bu süreçte, özellikle de finansal konuları ele alırken veya ortaklaşa projelerde içgüdülerine güvenmekte özgürsün. Bu dönem, yeni fırsatları değerlendirmek, yatırımlar yapmak veya projeleri hayata geçirmek için harika bir zemin hazırlıyor. 

İş hayatında hayal gücünü ve pratik düşünme yeteneğini bir araya getirmen ise seni rakiplerinden bir adım öne geçmeni sağlıyor. Hafta ortası geldiğimizdeyse, iletişim ve iş birliği alanlarında sürpriz gelişmeler seni bekliyor. Planlarını destekleyecek bu gelişmeler, seni heyecanlandırabilir Sosyal çevrendeki bağlantıların ve yaratıcı fikirlerin, işlerinde sana büyük avantajlar sağlayacaktır. 

Sıra geldi aşka! Aşk hayatına gelecek olursak, Güneş’in Akrep burcundaki etkisi, duygusal yüklerinden arınmana yardımcı olacak. Sezgilerin ve bilinçli adımların, aşkta doğru yönde ilerlemeni sağlayacak. Bu dönemde eski duyguların hatırlanması, aslında geleceğe odaklanman için bir fırsat sunuyor. Tabii eğer bekarsan, Güneş'ten aldığın enerji ile çok kalpler çalacağın aşikar! Bakalım, senin kalbini çalabilen olacak mı? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

