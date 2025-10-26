Sevgili Balık, bu hafta seninle Neptün’ün mistik etkisini konuşacağız. Neptün, burcunda seninle dans ederken, sezgilerini keskinleştiriyor ve iş hayatında karar verme süreçlerinde sana rehberlik ediyor. Bu süreçte, özellikle de finansal konuları ele alırken veya ortaklaşa projelerde içgüdülerine güvenmekte özgürsün. Bu dönem, yeni fırsatları değerlendirmek, yatırımlar yapmak veya projeleri hayata geçirmek için harika bir zemin hazırlıyor.

İş hayatında hayal gücünü ve pratik düşünme yeteneğini bir araya getirmen ise seni rakiplerinden bir adım öne geçmeni sağlıyor. Hafta ortası geldiğimizdeyse, iletişim ve iş birliği alanlarında sürpriz gelişmeler seni bekliyor. Planlarını destekleyecek bu gelişmeler, seni heyecanlandırabilir Sosyal çevrendeki bağlantıların ve yaratıcı fikirlerin, işlerinde sana büyük avantajlar sağlayacaktır.

Sıra geldi aşka! Aşk hayatına gelecek olursak, Güneş’in Akrep burcundaki etkisi, duygusal yüklerinden arınmana yardımcı olacak. Sezgilerin ve bilinçli adımların, aşkta doğru yönde ilerlemeni sağlayacak. Bu dönemde eski duyguların hatırlanması, aslında geleceğe odaklanman için bir fırsat sunuyor. Tabii eğer bekarsan, Güneş'ten aldığın enerji ile çok kalpler çalacağın aşikar! Bakalım, senin kalbini çalabilen olacak mı? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…