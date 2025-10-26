onedio
Balık Burcu right-white
27 Ekim 2025 - 2 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
Astroloji Editörü
26.10.2025 - 18:01

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 27 Ekim - 2 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 27 Ekim - 2 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta Güneş, Akrep burcunda parlıyor. Bu durum ise duygusal yüklerini hafifletmen için sana ilham veriyor. Sezgilerin ve bilinçli adımların, aşkta doğru yönde ilerlemeni sağlayacak.

Ayrıca bugünlerde, geçmişte yaşadığın duygusal deneyimlerin hatırlanması da kaçınılmaz olacak. Ancak bu durum, aslında geleceğe odaklanman için bir fırsat sunuyor. Geçmişin hatıraları, geleceğin ne olacağını belirlemek için önemli bir araç olabilir. O yüzden bu dönemde, geçmişte yaşadığın duygusal deneyimlerin hatırlanmasına izin ver ve bunları geleceğine yön vermek için kullan.

Eğer bekarsan, bu dönemde Güneş'ten aldığın enerji ile adeta bir kalp hırsızı olacaksın. Çevrendeki insanları etkilemek için bu enerjiyi kullanabilirsin. Ancak unutma, senin kalbini çalabilecek birini bulmak da önemli. Bakalım, bu hafta senin kalbini çalabilecek biri çıkacak mı? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Reklam

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
