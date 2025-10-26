Sevgili Balık, bu hafta Güneş, Akrep burcunda parlıyor. Bu durum ise duygusal yüklerini hafifletmen için sana ilham veriyor. Sezgilerin ve bilinçli adımların, aşkta doğru yönde ilerlemeni sağlayacak.

Ayrıca bugünlerde, geçmişte yaşadığın duygusal deneyimlerin hatırlanması da kaçınılmaz olacak. Ancak bu durum, aslında geleceğe odaklanman için bir fırsat sunuyor. Geçmişin hatıraları, geleceğin ne olacağını belirlemek için önemli bir araç olabilir. O yüzden bu dönemde, geçmişte yaşadığın duygusal deneyimlerin hatırlanmasına izin ver ve bunları geleceğine yön vermek için kullan.

Eğer bekarsan, bu dönemde Güneş'ten aldığın enerji ile adeta bir kalp hırsızı olacaksın. Çevrendeki insanları etkilemek için bu enerjiyi kullanabilirsin. Ancak unutma, senin kalbini çalabilecek birini bulmak da önemli. Bakalım, bu hafta senin kalbini çalabilecek biri çıkacak mı? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…