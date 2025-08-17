onedio
Haberler
Yaşam
Astroloji
Balık Burcu
18 Ağustos - 24 Ağustos Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 18 Ağustos - 24 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 18 Ağustos - 24 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda
Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta ilişkiler ve ortaklıklar hayatında oldukça önemli bir rol oynayacak. Haftanın ilk günlerinde, iş yerindeki ekip arkadaşlarınla daha uyumlu bir süreç yaşayacağın gibi bir hava var. Senin bu uyum yeteneğin, herkesin dikkatini çekecek. Fakat unutma, herkesin yükünü sırtlamak sana düşmez. Hatta bu aralar kendine de zaman ayırmayı ihmal etme!

Haftanın ortasında ise Güneş’in Başak burcuna geçişi, ilişkilerini büyük bir mercek altına alacak. Bu geçişin ardından gelen Başak Yeni Ayı, ortaklıklar ve ikili ilişkiler alanında sana yepyeni bir sayfa açacak. Belki yeni bir iş ortağıyla tanışma fırsatı bulabilir, belki de güçlü bir iş birliğine adım atabilirsin. Ya da uzun süredir devam eden bir ilişkide yeni bir düzen kurma şansı yakalayabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bu hafta Merkür ile Mars altmışlığı seni daha cesur kılacak. Uzun zamandır hislerini açıklamayı düşündüğün o özel kişiye adım atabilir, ya da ilişkinin gidişatıyla ilgili açık bir konuşma yapabilirsin. Unutma aşkta cesur olan her zaman kazanır! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
