18 Ağustos - 24 Ağustos Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta ilişkiler ve ortaklıklar hayatında oldukça önemli bir rol oynayacak. Haftanın ilk günlerinde, iş yerindeki ekip arkadaşlarınla daha uyumlu bir süreç yaşayacağın gibi bir hava var. Senin bu uyum yeteneğin, herkesin dikkatini çekecek. Fakat unutma, herkesin yükünü sırtlamak sana düşmez. Hatta bu aralar kendine de zaman ayırmayı ihmal etme!

Haftanın ortasında ise Güneş’in Başak burcuna geçişi, ilişkilerini büyük bir mercek altına alacak. Bu geçişin ardından gelen Başak Yeni Ayı, ortaklıklar ve ikili ilişkiler alanında sana yepyeni bir sayfa açacak. Belki yeni bir iş ortağıyla tanışma fırsatı bulabilir, belki de güçlü bir iş birliğine adım atabilirsin. Ya da uzun süredir devam eden bir ilişkide yeni bir düzen kurma şansı yakalayabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bu hafta Merkür ile Mars altmışlığı seni daha cesur kılacak. Uzun zamandır hislerini açıklamayı düşündüğün o özel kişiye adım atabilir, ya da ilişkinin gidişatıyla ilgili açık bir konuşma yapabilirsin. Unutma aşkta cesur olan her zaman kazanır! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…