18 Ağustos - 24 Ağustos Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta gökyüzü seninle! Sağlık ve enerji dolu bir hafta seni bekliyor. Merkür ve Mars'ın oluşturduğu altmışlık, seni adeta enerji fırtınasına sürüklüyor. Bu enerji patlamasıyla birlikte spor salonlarında adeta bir süper kahraman gibi hissedebilirsin.

Bu enerjiyi doğru bir şekilde kanalize edebilirsen, bu hafta kaslarını güçlendirmek ve dayanıklılığını artırmak için mükemmel bir fırsat karşında duruyor. Yani bu hafta, spor salonunda kendini biraz daha zorlamak ve limitlerini test etmek için ideal bir zaman olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…