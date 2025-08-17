18 Ağustos - 24 Ağustos Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta hayatının merkezine ilişkiler ve ortaklıklar oturacak. İster iş hayatında, ister özel yaşamında olsun, bu hafta senin için birlikte hareket etme, uyum sağlama ve işbirliği yapma zamanı.

Haftanın ilk günlerinde, iş yerindeki ekip arkadaşlarınla adeta bir bütün olacak, aynı dili konuşacak gibisin. Senin bu uyum yeteneğin, herkesin gözünden kaçmayacak ve takdir toplayacak. Ancak, hatırlatmakta fayda var ki, herkesin yükünü sırtlamak sana düşmez. Bu dönemde, kendine de zaman ayırmayı ihmal etmemelisin.

Haftanın ortasında ise Güneş’in Başak burcuna geçişi, ilişkilerini büyük bir mercek altına alacak. Bu geçişin ardından gelen Başak Yeni Ayı, ortaklıklar ve ikili ilişkiler alanında sana yepyeni bir sayfa açacak. Bu yeni sayfada neler olacağı tamamen senin elinde. Belki yeni bir iş ortağıyla tanışma fırsatı bulabilir, belki de güçlü bir iş birliğine adım atabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…