18 Ağustos - 24 Ağustos Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, aşk hayatında bu hafta heyecan verici bir hareketlilik bekliyor seni. Merkür ile Mars arasındaki altmışlık, seni cesur bir aşık yapacak!

Bir süredir gözünü kestirdiğin, kalbinin hızla çarptığı o özel kişi var ya, işte ona karşı hislerini ifade etmenin tam sırası. Belki de uzun zamandır aklında olan, ancak bir türlü cesaret edemediğin o büyülü sözleri söylemenin vakti geldi. Öte yandan eğer bir ilişkin var ancak gidişatından memnun değilsen, bu duruma da müdehale etmelisin. İlişkinin rotasını belirlemek için, sevdiğin kişiyle açık ve dürüst bir konuşma yapmalısın. Unutma, aşkta cesur olan her zaman kazanır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…