Sevgili Balık, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Hafta sonu gökyüzünde Akrep burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay, hassas doğanı biraz daha tetikleyebilir. Özellikle bağışıklık sistemin konusunda biraz daha dikkatli olman gerekebilir. Bu dönemde, en küçük ısı değişimlerine bile tepki verebilecek hassasiyetin, sağlığını koruman için ekstra özen göstermeni gerektirebilir.

Beslenme alışkanlıklarına da bu süreçte biraz daha dikkat etmende fayda var. Hafif ve sağlıklı besinler tüketerek bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilirsin. Ayrıca, sıcak ve soğuk dengesini düzenli bir şekilde sağlamak da bu hassas dönemi daha rahat geçirmene yardımcı olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…