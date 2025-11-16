Sevgili Balık, bu hafta gökyüzünde bizi bekleyen Akrep Yeni Ayı, aşk hayatında bir dönüşüm süreci başlatacak. Bu, belki de bir durumun sonunda netleşeceği anlamına gelebilir. Ya da belki de bir ilişkin daha da güçlenecek, belki de geçmişte kalan bir duygu tamamen son bulacak.

Bir 'yeniden doğuş' hissi var içinde, sanki üç hafta değil, üç yıl boyunca beklediğin bir duygusal açıklığın sonunda karşına çıkacağı bir dönem. Bu dönüşümün gücü ve etkisi seni şaşırtabilir, ancak bu değişimlerin hayatına getireceği yeniliklere açık olmak önemli. Ve işte o zaman, belki de beklediğin o büyük aşk kapını çalacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…