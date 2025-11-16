onedio
17 Kasım - 23 Kasım Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
17 - 23 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
16.11.2025 - 18:01

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 17 Kasım - 23 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 17 Kasım - 23 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta gökyüzünde bizi bekleyen Akrep Yeni Ayı, aşk hayatında bir dönüşüm süreci başlatacak. Bu, belki de bir durumun sonunda netleşeceği anlamına gelebilir. Ya da belki de bir ilişkin daha da güçlenecek, belki de geçmişte kalan bir duygu tamamen son bulacak.

Bir 'yeniden doğuş' hissi var içinde, sanki üç hafta değil, üç yıl boyunca beklediğin bir duygusal açıklığın sonunda karşına çıkacağı bir dönem. Bu dönüşümün gücü ve etkisi seni şaşırtabilir, ancak bu değişimlerin hayatına getireceği yeniliklere açık olmak önemli. Ve işte o zaman, belki de beklediğin o büyük aşk kapını çalacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

