17 Kasım - 23 Kasım Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
17 - 23 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 17 Kasım - 23 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 17 Kasım - 23 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta kariyer hayatında adeta bir pusula olacak olan Merkür ile Neptün üçgeni, sezgilerini keskinleştirecek ve seni doğru yöne yönlendirecek. Belki de normalde analiz etmekle çözemediğin konulara, bu hafta sezgilerinle yaklaşıp çözüm bulabileceksin. Belki de bir projede liderlik edebilir, kimse tarafından fark edilmeyen bir detayı ortaya çıkarabilir ya da toplantıda söylemen gereken doğru cümleyi zamanında bulabilirsin.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise Güneş ile Plüton altmışlığı ile gücünü ve yeteneklerini sergileme fırsatı bulabilirsin. Belki de biri seni önemli bir göreve çekebilir ya da uzun zamandır beklediğin bir fırsat kapısı sonunda açılabilir. Balık burcu için bu hafta sessiz ama etkili bir yükseliş enerjisi mevcut.

Gelelim aşka! Aşk hayatında Akrep Yeni Ayı etkili olacak ve kalbinde bir dönüşüm süreci başlatacak. Belki de bir durum netleşecek, belki bir bağ daha da güçlenecek ya da geçmişte kalan bir duygu tamamen son bulacak. İçinde bir 'yeniden doğuş' hissi var, sanki üç hafta değil, üç yıl boyunca beklediğin bir duygusal açıklık sonunda karşına çıkacak. İşte aşk da o zaman kapını çalacak! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

