17 Kasım - 23 Kasım Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
17 - 23 Kasım 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem
16.11.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 17 Kasım - 23 Kasım haftası Balık ve yükselen Balık burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 17 Kasım - 23 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta kariyer hayatında bir pusula gibi işlev görecek olan Merkür ve Neptün'ün güçlü üçgeni, senin içsel rehberin olan sezgilerini besleyecek. Bu, belki de normalde mantığınla analiz ederek çözüm bulamadığın bazı konulara, bu hafta içgüdülerinle yaklaşmanı ve çözüm bulmanı sağlayacak. Kim bilir, belki de bir projede liderlik etme fırsatın olabilir, belki de kimse tarafından fark edilmeyen bir detayı gözler önüne serme şansın olabilir. 

Haftanın ilerleyen günlerinde ise Güneş ile Plüton'un güçlü altmışlığı sayesinde, yeteneklerini ve gücünü sergileme fırsatı belki de biri, seni önemli bir göreve çekebilir ya da uzun zamandır beklediğin bir fırsat kapısı sonunda açılabilir. Şimdi, senin için sessiz ama etkili bir yükseliş enerjisi mevcut. Bu enerjiyi kullan! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

