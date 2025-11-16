Sevgili Balık, bu hafta kariyer hayatında bir pusula gibi işlev görecek olan Merkür ve Neptün'ün güçlü üçgeni, senin içsel rehberin olan sezgilerini besleyecek. Bu, belki de normalde mantığınla analiz ederek çözüm bulamadığın bazı konulara, bu hafta içgüdülerinle yaklaşmanı ve çözüm bulmanı sağlayacak. Kim bilir, belki de bir projede liderlik etme fırsatın olabilir, belki de kimse tarafından fark edilmeyen bir detayı gözler önüne serme şansın olabilir.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise Güneş ile Plüton'un güçlü altmışlığı sayesinde, yeteneklerini ve gücünü sergileme fırsatı belki de biri, seni önemli bir göreve çekebilir ya da uzun zamandır beklediğin bir fırsat kapısı sonunda açılabilir. Şimdi, senin için sessiz ama etkili bir yükseliş enerjisi mevcut. Bu enerjiyi kullan! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…