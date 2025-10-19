onedio
Aslan Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 20 Ekim - 26 Ekim haftasında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta seni enerji dolu bir başlangıcın telaşı sarabilir. Merkür ve Mars'ın kavuşumu, haftanın ilk günlerinde sana enerji dolu bir atmosfer sunuyor. İşte bu enerjiyi iyi değerlendirmek sana şifa getirecek. Kendini hiç olmadığın kadar iyi hissedecek, hafiflediğini fark edeceksin. 

Haftanın ortasında ise Terazi'deki Yeni Ay, yeni sağlık rutinleriyle bu iyi olma halini uzun vadede kalıcı hale getirecek. Artık sağlıklı bir hayat, huzurlu bir düzen ve mutluluk seni bekliyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

