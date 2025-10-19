Sevgili Aslan, bu hafta seni enerji dolu bir başlangıcın telaşı sarabilir. Merkür ve Mars'ın kavuşumu, haftanın ilk günlerinde sana enerji dolu bir atmosfer sunuyor. İşte bu enerjiyi iyi değerlendirmek sana şifa getirecek. Kendini hiç olmadığın kadar iyi hissedecek, hafiflediğini fark edeceksin.

Haftanın ortasında ise Terazi'deki Yeni Ay, yeni sağlık rutinleriyle bu iyi olma halini uzun vadede kalıcı hale getirecek. Artık sağlıklı bir hayat, huzurlu bir düzen ve mutluluk seni bekliyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…