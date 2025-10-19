Sevgili Aslan, bu hafta senin için oldukça enerjik ve hareketli geçecek. Merkür ve Mars'ın kavuşumu, seni liderlik ve girişimcilik konularında oldukça aktif kılacak. Kendini daha cesur ve kararlı hissedeceksin. Bu, yeni projelere atılmak, fikirlerini öne sürmek ve belki de bir süredir ertelediğin planları hayata geçirmek için harika bir zaman. Hemen harekete geçtiğin işte bir yıldız gibi parlayabilirsin.

Terazi burcundaki Yeni Ay ise iş ve sosyal çevrende yeni kapılar açacak. Belki yeni bir iş teklifi, belki de yeni bir sosyal çevre seni bekliyor olacak. Senin ise yapman gereken fırsatları değerlendirmek. Bu noktada; başarılı olacağına inandığın bir projenin peşinden gitmek ya da finansal anlamda kendini garantiye almak arasında bir seçim yapmalısın! Adımlarını dikkatli at ve planlı hareket et ki elde ettiğin başarı seni mutlu etsin!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise romantizm rüzgarları esecek... Neptün'ün Balık burcundaki etkisiyle duygusal ve romantik anlar artacak. Küçük kırgınlıklar yaşanabilir, ancak bu kırgınlıklar hafta genelinde kısa süreli ve yönetilebilir olacak. Sevgi ve iletişim, bu hafta aşk hayatında ön planda olacak. Her ne olursa olsun, sevdiklerinle iletişimini güçlü tutmayı unutma. Onunla bir kez konuşmak, göz göze gelmek ya da sarılmak sana yetecek! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…