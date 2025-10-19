onedio
20 Ekim - 26 Ekim Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 20 Ekim - 26 Ekim haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 20 Ekim - 26 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta senin için enerji dolu ve hareketli bir hafta olacak gibi görünüyor. Merkür ve Mars'ın gökyüzünde birleşmesi, seni liderlik ve girişimcilik konularında oldukça aktif hale getirecek. Kendini daha cesur ve kararlı hissedeceksin. Bu, yeni projelere atılmak, fikirlerini öne sürmek ve belki de bir süredir ertelediğin planları hayata geçirmek için harika bir zaman. 

Terazi burcundaki Yeni Ay, iş hayatında ve sosyal çevrende yeni kapılar açacak. Belki yeni bir iş teklifi, belki de yeni bir sosyal çevre seni bekliyor olacak. Senin ise yapman gereken fırsatları değerlendirmek. Bu noktada; başarılı olacağına inandığın bir projenin peşinden gitmek ya da finansal anlamda kendini garantiye almak arasında bir seçim yapmalısın. Adımlarını dikkatli at ve planlı hareket et ki elde ettiğin başarı seni mutlu etsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

