Sevgili Aslan, bu hafta senin için enerji dolu ve hareketli bir hafta olacak gibi görünüyor. Merkür ve Mars'ın gökyüzünde birleşmesi, seni liderlik ve girişimcilik konularında oldukça aktif hale getirecek. Kendini daha cesur ve kararlı hissedeceksin. Bu, yeni projelere atılmak, fikirlerini öne sürmek ve belki de bir süredir ertelediğin planları hayata geçirmek için harika bir zaman.

Terazi burcundaki Yeni Ay, iş hayatında ve sosyal çevrende yeni kapılar açacak. Belki yeni bir iş teklifi, belki de yeni bir sosyal çevre seni bekliyor olacak. Senin ise yapman gereken fırsatları değerlendirmek. Bu noktada; başarılı olacağına inandığın bir projenin peşinden gitmek ya da finansal anlamda kendini garantiye almak arasında bir seçim yapmalısın. Adımlarını dikkatli at ve planlı hareket et ki elde ettiğin başarı seni mutlu etsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…