20 Ekim - 26 Ekim Koç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Koç Burcu
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 20 Ekim - 26 Ekim haftası Koç ve yükselen Koç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 20 Ekim - 26 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta seni bekleyen enerji patlamasıyla adeta yeniden doğacakmış gibi hissedeceksin! Gökyüzünün hızlı ve cesur gezegenleri Merkür ve Mars'ın bir araya gelmesiyle, enerjini tavan yaptıracak bir döneme giriyorsun. İş hayatında belki de aylardır beklediğin, belki de bir türlü gerçekleşmesini umduğun fırsatlar adeta kapını çalacak. Projelerini hızlı ve net bir şekilde ilerletebileceğin, adeta bir yıldızın hızında hareket edebileceğin bir dönemdesin.

Bu arada, gözlerini Terazi burcundaki Yeni Ay'a çevir. Bu, ekip çalışmaları ve ortaklık alanlarında yeni başlangıçların habercisi. Uyum sağlamak ve birlikte hareket etmek, bu dönemde kazancını artırabilecek bir strateji olabilir. Bu süreçte, birlikten kuvvet doğacağını unutma!

Ayrıca, Güneş’in Akrep burcuna geçişi de işin içine dahil oluyor. Bu sayede finansal kararlarında derin bir farkındalık sağlıyorsun. Şimdi doğru yatırımla gücüne güç katmanın tam zamanı! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

