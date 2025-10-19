Sevgili Koç, bu hafta seni bekleyen enerji patlamasıyla adeta yeniden doğacakmış gibi hissedeceksin! Gökyüzünün hızlı ve cesur gezegenleri Merkür ve Mars'ın bir araya gelmesiyle, enerjini tavan yaptıracak bir döneme giriyorsun. İş hayatında belki de aylardır beklediğin, belki de bir türlü gerçekleşmesini umduğun fırsatlar adeta kapını çalacak. Projelerini hızlı ve net bir şekilde ilerletebileceğin, adeta bir yıldızın hızında hareket edebileceğin bir dönemdesin.

Bu arada, gözlerini Terazi burcundaki Yeni Ay'a çevir. Bu, ekip çalışmaları ve ortaklık alanlarında yeni başlangıçların habercisi. Uyum sağlamak ve birlikte hareket etmek, bu dönemde kazancını artırabilecek bir strateji olabilir. Bu süreçte, birlikten kuvvet doğacağını unutma!

Ayrıca, Güneş’in Akrep burcuna geçişi de işin içine dahil oluyor. Bu sayede finansal kararlarında derin bir farkındalık sağlıyorsun. Şimdi doğru yatırımla gücüne güç katmanın tam zamanı! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…