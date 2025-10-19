Sevgili Koç, bu hafta senin için adeta bir aşk romanına dönüşecek. Duygusal temas arzun tavan yapacak ve bu durum, kalbini aşka tamamen açmana neden olacak. Neptün'ün büyülü etkisiyle, kendini bir anda aşkın kollarında bulabilirsin.

Eğer bir süredir bir ilişkin varsa, bu durum biraz daha karmaşık olabilir. Çünkü, Neptün'ün etkisiyle kalbini, belki de hiç beklemediğin bir yabancıya kaptırabilirsin. Bir ilişkin varsa ve kalbin hâlâ partnerine aitse, bu hafta onu romantik jestler ve hoş sürprizlerle şımartmaya hazır ol. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…