20 Ekim - 26 Ekim Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Ekim - 26 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 20 Ekim - 26 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta senin için adeta bir aşk romanına dönüşecek. Duygusal temas arzun tavan yapacak ve bu durum, kalbini aşka tamamen açmana neden olacak. Neptün'ün büyülü etkisiyle, kendini bir anda aşkın kollarında bulabilirsin.

Eğer bir süredir bir ilişkin varsa, bu durum biraz daha karmaşık olabilir. Çünkü, Neptün'ün etkisiyle kalbini, belki de hiç beklemediğin bir yabancıya kaptırabilirsin. Bir ilişkin varsa ve kalbin hâlâ partnerine aitse, bu hafta onu romantik jestler ve hoş sürprizlerle şımartmaya hazır ol. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

