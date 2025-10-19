Sevgili Koç, bu hafta seni bir enerji patlaması bekliyor! Merkür ve Mars'ın gökyüzünde buluşması, seni hız ve cesaret dolu bir enerjiyle dolduracak. İş hayatında uzun süredir beklediğin, belki de bir türlü gerçekleşmesini umduğun fırsatlar adeta ayağına gelecek. Projelerini hızlı ve net bir şekilde ilerletebileceğin bir dönemdesin.

Terazi burcundaki Yeni Ay ise ekip çalışmaları ve ortaklık alanlarında yeni başlangıçları işaret ediyor. Uyum sağlamak ve birlikte hareket etmek, kazancını artırabilecek bir strateji olabilir. Sıkı dur işin içine Güneş’in Akrep burcuna geçişi de etki ediyor. Bu sayede finansal kararlarında derin bir farkındalık sağlıyorsun. Şimdi doğru yatırımla gücüne güç katmanın tam zamanı! Galiba bu haftanın sonunda para ile ilgili bir derdin kalmayacak.

Havada aşk kokusu mu var? Bu hafta seni saran duygusal temas arzusu aşka davet yapıyor adeta... Neptün’ün etkisiyle kalbini aşka açmaya hazırsın. Özellikle bir süredir ilişkin varsa, ansızın kalbini bir yabancıya kaptırabilirsin. Tabii eğer bir ilişkin varsa, o zaman romantik jestler ve hoş sürprizlerle partnerini şımartmaya da hazır gibisin. Duygusal derinliğin arttıkça daha mutlu olacağını da söylemeden geçmeyelim. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…