onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 20 Ekim - 26 Ekim Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 20 Ekim - 26 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 20 Ekim - 26 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta seni bir enerji patlaması bekliyor! Merkür ve Mars'ın gökyüzünde buluşması, seni hız ve cesaret dolu bir enerjiyle dolduracak. İş hayatında uzun süredir beklediğin, belki de bir türlü gerçekleşmesini umduğun fırsatlar adeta ayağına gelecek. Projelerini hızlı ve net bir şekilde ilerletebileceğin bir dönemdesin.

Terazi burcundaki Yeni Ay ise ekip çalışmaları ve ortaklık alanlarında yeni başlangıçları işaret ediyor. Uyum sağlamak ve birlikte hareket etmek, kazancını artırabilecek bir strateji olabilir. Sıkı dur işin içine Güneş’in Akrep burcuna geçişi de etki ediyor. Bu sayede finansal kararlarında derin bir farkındalık sağlıyorsun. Şimdi doğru yatırımla gücüne güç katmanın tam zamanı! Galiba bu haftanın sonunda para ile ilgili bir derdin kalmayacak. 

Havada aşk kokusu mu var? Bu hafta seni saran duygusal temas arzusu aşka davet yapıyor adeta... Neptün’ün etkisiyle kalbini aşka açmaya hazırsın. Özellikle bir süredir ilişkin varsa, ansızın kalbini bir yabancıya kaptırabilirsin. Tabii eğer bir ilişkin varsa, o zaman romantik jestler ve hoş sürprizlerle partnerini şımartmaya da hazır gibisin. Duygusal derinliğin arttıkça daha mutlu olacağını da söylemeden geçmeyelim. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Koç Burcu Yorumu

Aylık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Koç Burcu Yorumu

Yıllık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Koç Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Koç burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın