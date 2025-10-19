onedio
20 Ekim - 26 Ekim Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 20 Ekim - 26 Ekim haftasında Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta enerji dolu bir başlangıç yapmaya hazır ol. Merkür ve Mars'ın etkileyici kavuşumu sayesinde, enerjinin tavan yapacağı bir hafta seni bekliyor. Ancak bu enerji patlaması, kas ve sinir sistemini biraz hassas hale getirebilir. Bu nedenle, ani hareketlerden kaçınmak ve daha dingin, kontrollü hareketler yapmak önemli olacak.

Öte yandan bu haftaya etki eden Terazi Yeni Ay'ı, sağlıklı alışkanlıklar edinmek için harika bir fırsat sunuyor. Beslenme ve uyku düzenine daha fazla özen göstermek, bu dönemde sana çok iyi gelecektir. Ruh halini dengede tutmak için ise hafif meditasyonlar veya nefes egzersizleri yapmayı da düşünebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

