Sevgili Koç, bu hafta enerji dolu bir başlangıç yapmaya hazır ol. Merkür ve Mars'ın etkileyici kavuşumu sayesinde, enerjinin tavan yapacağı bir hafta seni bekliyor. Ancak bu enerji patlaması, kas ve sinir sistemini biraz hassas hale getirebilir. Bu nedenle, ani hareketlerden kaçınmak ve daha dingin, kontrollü hareketler yapmak önemli olacak.

Öte yandan bu haftaya etki eden Terazi Yeni Ay'ı, sağlıklı alışkanlıklar edinmek için harika bir fırsat sunuyor. Beslenme ve uyku düzenine daha fazla özen göstermek, bu dönemde sana çok iyi gelecektir. Ruh halini dengede tutmak için ise hafif meditasyonlar veya nefes egzersizleri yapmayı da düşünebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…