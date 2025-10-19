onedio
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:00

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Ekim - 26 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 20 Ekim - 26 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta aşk hayatında romantik bir film sahnesi gibi anlar yaşayacağından emin olabilirsin. Neptün'ün Balık burcunda yaptığı ilahi dans, duygusal ve romantik yanını daha da belirginleştirecek. Bu hafta, aşk hayatında biraz dalgalanmalar olabilir; belki küçük bir tartışma, belki bir anlaşmazlık. Ancak endişelenme, bu kırgınlıklar sadece birkaç saat sürecek ve kolayca halledilebilecek.

Bu hafta aşk hayatının ana teması sevgi ve iletişim olacak. Partnerinle arandaki bağları güçlendirecek sohbetler, paylaşımlar ve anılar seni bekliyor. Belki birlikte bir film izlemek, belki romantik bir akşam yemeği... Her ne olursa olsun, sevdiklerinle geçireceğin bu değerli anları kaçırma. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

