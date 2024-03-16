Yüce Honos'umuzdu: Ünlü Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun En Beğenilen Film ve Dizileri
Yüce Honos'umuzdu: Ünlü Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun En Beğenilen Film ve Dizileri
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20. Varyemez, 1991
19. Çiçek taksi, 1995-2003
18. Eşkıya, 1996
17. Kalbin Zamanı, 2004
16. Yabancı Damat, 2004-2007
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15. Unutulmayanlar, 2006
14. Selena, 2006-2009
13. Akasya Durağı, 2008-2012
12. Adanalı, 2008-2010
11. Evim Sensin, 2012
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10. Öyle Sevdim Ki Seni, 2013
9. Ver Kaç, 2017
8. Küçük Ağa, 2014-2015
7. Zeytin Tepesi, 2014
6. Sarıkamış Çocukları, 2017
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5. Servet, 2018
4. Meleklerin Aşkı, 2018
3. Benim Adım Osssman, 2018
2. Bekarlığa Feda, 2019
1. Bir Türk Masalı, 2022
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