Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Yüce Honos'umuzdu: Ünlü Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun En Beğenilen Film ve Dizileri

Yüce Honos'umuzdu: Ünlü Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun En Beğenilen Film ve Dizileri

Sinema dizi film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 16:01

Geçtiğimiz günlerde yaşlılık nedeniyle aramızdan ayrılan değerli sanatçı Kayhan Yıldızoğlu'nun en beğenilen film ve dizilerini sizler için listeledik. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

20. Varyemez, 1991

20. Varyemez, 1991

Özet: Ragıp Elibol zengin ve cimri bir iş insanıdır. Çocuklarının annesi Melek ile ayrılmış, Dürdane ile evlenmiştir. Oğlu Cengiz üniversitede okumakta, kızı Zeliha ise evde koca beklemektedir. Bir gün Ragıp’a arabalarıyla gezerken çarpar. Aslında yapmak istedikleri ve parasızlıktan yapamadıkları çok şeyleri olan dört genç bu olanağı onun sağlayabileceğini düşünerek Ragıp’ı kaçırırlar. Gizli bir örgüt olduklarını söyleyip fidye isterler. Karısı Dürdane polise haber verir, fidye karşılığı tehdit edildiğini anlatır. Bu fidye işine ailesi ve iş ortağı da dahil tanıdığı herkes sevinir. Hiç kimse de istenen fidyeye katılmaz. Ragıp kendisini kaçıranların sayesinde hiç seveni olmadığını öğrenmiştir. Gençler paradan ümidi kesince Ragıp’ı serbest bırakırlar. 

Oyuncular: Kemal Sunal, Yasemin Yalçın, Leman Çıdamlı 

Yönetmen: Orhan Aksoy

19. Çiçek taksi, 1995-2003

19. Çiçek taksi, 1995-2003

Özet: İstanbul'da bir taksi durağı... Durağın sahibi eski usta şoförlerden Ramazan. Kulağı kesik, ağır, oturaklı ve babacan... Ve Artist Celal'den Şeker Kazım'a, Kenan'dan Ömer'e, Erdal'dan Ekrem'e ve durağın çaycısı Abuzer'e uzanan büyük bir taksici ailesi... Her birinin aileleri, bitmez tükenmez sorunları, çelişkileri, müşterileri ile... 

Oyuncular: Erol Günaydın, Cengiz Küçükayvaz, Gül Gölge

18. Eşkıya, 1996

18. Eşkıya, 1996

Özet: Eşkiya, hapse düşmesine neden olan arkadaşının peşine düşen bir adamın hikayesini anlatıyor. 35 yıl önce Cudi dağlarında bir grup eşkiya yakalandı ve hapse atıldı. Yıllar içinde kimi hastalıktan, kimi hesaplaşma sonucu öldü. Biri hariç... 35 yıl sonra Hapisten çıkınca Baran' ın ilk işi köyüne dönmek olur. 

Oyuncular: Şener Şen, Uğur Yücel, Şermin Hürmeriç 

Yönetmen: Yavuz Turgul

17. Kalbin Zamanı, 2004

17. Kalbin Zamanı, 2004

Özet: 50 yıl önce gençlik çağlarında aynı kadına aşık olan üç arkadaş, elli yıl sonra Pera Palas'ta yeniden bir araya gelirler. Bu buluşma yıllar önce işlenen bir cinayetin perde arkasını ortaya çıkaracaktır. 

Oyuncular: Hülya Avşar, Halil Ergün, Birol Ünel 

Yönetmen: Ali Özgentürk

16. Yabancı Damat, 2004-2007

16. Yabancı Damat, 2004-2007

Özet: Gaziantep'in ünlü baklavacısı Kahraman Usta'nın kızı Nazlı Ankara'da üniversite eğitimini bitirmiş memleketine dönmüştür. Çok sevgili kızlarının dönüşünü hasretle bekleyen aile çok mutludur. Ama Nazlı'yı bir sürpriz beklemektedir. Kahraman Usta, kızının evliliği için ortağı Ökkeş Usta'nın oğlu Kadir'e söz vermiştir. Nazlı buna şiddetle karşı çıkar. Ökkeş ve Kadir'in kendisini istemeye geldikleri gün evden kaçan Nazlı, Bodrum'a gider. Nazlı burada bir otelde iş bulur ve çalışmaya başlar. Ailesi her yerde Nazlı'yı aramaktadır. Bu sırada Nazlı Bodrum'da yakışıklı, yabancı bir gençle tanışır. Nazlı bu gencin İngiliz olduğunu zannetmektedir. Oysaki bu genç, ailesi İstanbul'dan Atina'ya göç etmiş Niko adında bir Yunandır. 

Oyuncular: Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Binnur Kaya

İçeriğin Devamı Aşağıda

15. Unutulmayanlar, 2006

15. Unutulmayanlar, 2006

Özet: Eski Yeşilçam yönetmeni Aziz, aşık olduğu kadının; Leyla'nın seks filminde oynamasıyla yıkılıp İstanbul'u terk etmiştir. İnatçı adam 30 yıl sonra varını yoğunu satıp koltuğunun altındaki senaryoyu filme çekmek üzere İstanbul'a döner. İstanbul'a gelir gelmez Aziz'in ilk işi 'eski dostları' bulmak olur. Yaşlı ekip elemanları bu fikirle birlikte heyecanlanırlar ama hiçbiri Aziz'in bıraktığı yerde, bıraktığı gibi değildir. Köprünün altından çok sular akmıştır. Hemen hepsi sinemadan uzaklaşmış, başka işler yapmaktadır. Aziz'in kararlı tavrı, yaşlı ekibi filmi çekebileceklerine inandırır. Arkadaşları Aziz'in bu senaryoyu zamanında Leyla için yazdığını bilirler, onu oynatmayı önerirler. Aziz şiddetle reddeder. Arkadaşları anlar ki; yaralar hala tazedir, Aziz Leyla'yı içinden söküp atamamıştır. 

Oyuncular: Altan Erkekli, Göksel Arsoy, Nevra Serezli 

Yönetmen: Ayhan Sonyürek

14. Selena, 2006-2009

14. Selena, 2006-2009

Özet: Selin, Leyla ve Nazlı, anne ve babalarını bir trafik kazasında kaybederler ve hayatları alt üst olur. Üç küçük kız annelerinden kalan üç beş parça eşya ve bir sandık dolusu hatıra defteri ile birlikte amcalarının yanına yerleşirler. Amcanın huysuz karısı Aslı ve önceki evliliğinden olma kızı Kıvılcım, üç küçük kızı evde istememektedir. Üç öksüz kıza akıllara gelmedik eziyetler yaparlar. Üstelik bu eziyet okulda da müdür Fitnat Hanım ve küçük zengin şımarıklar tarafından da sürdürülmektedir. 

Oyuncular: Selda Özbek, Hakan Altıner, Sinan Çalışkanoğlu

13. Akasya Durağı, 2008-2012

13. Akasya Durağı, 2008-2012

Özet: Aysel, kızı Tuğçe ve sanayici kocası Kemal Bey ile birlikte rüya gibi zengin bir hayat sürmektedirler. Fakat Kemal beyin işleri bozulur ve iflas eder. İflası gururuna yediremeyen Kemal Bey intihar edince Aysel ve kızı Tuğçe bu tatlı rüyadan uyanmak zorunda kalırlar. Nuri Bey, yıllar önce Kemal beyin özel şoför olarak çalışmıştır. Sonraları ayrılıp bir taksi durağı kurmuştur. Şimdi Kemal beye ve ailesine olan vefa borcunu ödemek istemektedir. Bütün umutlarının bittiği anda yardımlarına yine Nuri Bey koşar. Aysel'e kendi taksi durağında şoförlük işi verir. Aysel'in gelişiyle zaten şenlikli bir yer olan taksi durağı iyice şenlenir. 

Oyuncular: Levent Ülgen, Timur Acar, Cezmi Baskın

12. Adanalı, 2008-2010

12. Adanalı, 2008-2010

Özet: Maraz Ali, İstanbul'un en büyük suç çetesinin lideridir. Ancak Maraz Ali ve çetesinin çok büyük bir suç örgütü olarak gören polis, vaktiyle İstanbul'da görev yapan ama sonradan İzmir'e tayin edilen Adanalı'yı, İstanbul'a geri çağırır ve macera başlar. 

Oyuncular: Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt, Çagkan Çulha

11. Evim Sensin, 2012

11. Evim Sensin, 2012

Özet: Leyla başından geçen bir ayrılık sonrası baba evine dönmüştür. Kalbi kırıktır ve çocukluğundan beri sorunlu bir ilişkileri olan babası Selim ile aralarındaki sorunları çözmeye çalışmaktadırlar. İskender ise küçük yaşlardan beri şanssız bir hayat yaşamış olan yetimhanede büyümüş ve hayatı boyunca hiç evim diyebileceği bir yere sahip olmamış bir adamdır. Beklenmedik bir şekilde karşılaşan bu ikili onları aradıklarını bulmalarını sağlayacak bir aşkın içine sürüklenir, Leyla yaralarını sararken İskender’in evi Leyla olur fakat bu güzel hikayenin böyle sürmesine engel olacak olaylar peşlerini bırakmaz. 

Oyuncular: Özcan Deniz, Fahriye Evcen Özçivit, Sait Genay 

Yönetmen: Özcan Deniz

İçeriğin Devamı Aşağıda

10. Öyle Sevdim Ki Seni, 2013

10. Öyle Sevdim Ki Seni, 2013

Özet: Trajik bir aşk hikayesini odağına alan film, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla hayatı altüst olan ve her şeye sil baştan başlayan Olga'nın öyküsünü beyazperdeye yansıtıyor. Olga esasında 1900'lü yılların başında taş ustası olarak çalışan ve Yalta'ya gidip burada işine devam eden Mustafa Usta'nın torunudur. Sovyetler'in dağılmasının ardından Sarp Sınır kapısı açılır ve Olga çalışmak ve yeni bir düzen kurmak için Trabzon'a gelir. Ne var ki kısa zaman içerisinde Trabzon'a o bölgeden gelen her kadının nataşa olarak adlandırılması sorunuyla o da tanışır. Bu esnada Cemal ile karşılaşması işleri iyiden iyiye karıştırır. 

Oyuncular: Alma Terziç, Oktay Gürsoy, Emre Bilir 

Yönetmen: Orhan Tekeoğlu

9. Ver Kaç, 2017

9. Ver Kaç, 2017

Özet: Çocukluk arkadaşı olan Sedat ve Fikret'in tek sevdası Kadırga Spor Kulübü’dür. Yoksul bir kulup olan Kadırga Spor Kulübü, kurtarıcı olarak Hakan isimli bir futbolcuyu transfer etmek ister. Transfer için kulübün eskilerinden olan Tevfik Amca arabasını bağışlar fakat aracın satışı için zamana ihtiyaç vardır ve transfer tarihi yaklaştığı için satış beklenemeyecektir. Bu durum karşısında Sedat parayı eski sevgilisi Nazlı’nın abisi olan Reşat’tan ister. Sedat senet karşılığı parayı alır fakat bu sırada başına hiç hesaba katmadığı bir iş gelir ve birçok kişi ile mücadele etmek zorunda kalır. 

Oyuncular: Kenan Ece, Bülent Çolak, Aslıhan Güner 

Yönetmen: Orçun Benli

8. Küçük Ağa, 2014-2015

8. Küçük Ağa, 2014-2015

Özet: İstanbul'un görmüş geçirmiş, varlıklı ailesinin kızı Sinem ve Urfalı zengin bir ağanın oğlu Ali, 10 senelik evliliklerini bir anda bitirme kararı almışlardır. Anne ve babasının boşanma kararından çok etkilenen ve bin bir türlü yaramazlığı yapma potansiyelinin yüksek olduğu, 6 yaşındaki Mehmet Can, anne ve babasının ayrılmaması için elinden geleni yapar. Bu evlilikten pek de hoşnut olmayan, ayrı kültürlere ait aile büyüklerini işin içine karıştırır. 

Oyuncular: Birce Akalay, Sarp Levendoğlu, Emir Berke Zincidi

7. Zeytin Tepesi, 2014

7. Zeytin Tepesi, 2014

Özet: Toprak zengini ailesinin en küçük ferdi olan Deniz Gökçener, aşık olduğu adamın babasını, Zeytin Tepesi'nin en zengin adamı Malik Karatay'ı öldürmekten hüküm giyer. Suçunu kabul etmese de ailesi dahil herkes onun cinayeti işlediğine inanır. Denetimli serbestlikten yararlanarak özgür kaldığında Zeytin Tepesi'ne geri döner, ancak kasabanın gözünde bir katildir. Üstelik ailesi de dağılmıştır. Canından çok sevdiği annesini aramaya devam etmeye kararlı olan Deniz karşısına hep engel çıkaran eski sevdiği Tarık ile mücadele edecektir. 

Oyuncular: Tayanç Ayaydın, Aslıhan Gürbüz, Ayca Varlıer

6. Sarıkamış Çocukları, 2017

6. Sarıkamış Çocukları, 2017

Özet: Sarıkamış Çocukları filminde, 1915 yılında bir köyde yaşayan bir grup çocuğun cephede savaşmak için zorlu kış şartlarında yola çıkmaları hikâye ediliyor. 1915 yılında aynı köyde iki arkadaş olan Mehmet ve Yusuf babaları Sarıkamış'ta çeteciler tarafından öldürülür. İki çocuğun abisi ise Sarıkamış cephesinde savaştadır. Bir yolunu bulup ağabeylerinin yanına cepheye gitmeye kararlı olan Mehmet ve Yusuf yaşadıkları köyden bir grup askerin de cepheye gönderileceğini öğrenince bu kafileyle beraber yola çıkıp cepheye ulaşmaya karar verirler. 

Oyuncular: Ozan Ağaç, Altan Erkekli, İlber Gürtunca 

Yönetmenler: Mutlu Karadoğan, Can Ulkay

İçeriğin Devamı Aşağıda

5. Servet, 2018

5. Servet, 2018

Özet: Herkesin servetinin peşinde koştuğu dünyada gerçek servet denilebilecek tek şey; bir aşk hikayesidir. Ferah Feza, her yıl 18 yaşını doldurup yurttan ayrılmak zorunda kalan binlerce gençten biriydi. Ama diğerlerinden önemli bir farkı vardı, yalnız değildi. Harika bir ailesi vardı ama o bunu bilmiyordu bile ve hayal bile edemeyeceği kadar zengindi. Can Yiğit 29 yaşındaydı. O da tıpkı Ferah gibi anne ve babasını kaybetmişti. Çocuk gibi büyümüştü ama ülke çapında önemli bir iş adamının kanatları altında, oğlu nasıl olursa olsun her istediğini yapabiliyordu. Bu çağda kimsenin kolay kolay sahip olamayacağı bir adam ve para vardı ve bu büyük aile hüküm sürüyordu. Can ve Ferah paylaşılamayan büyük bir servet için yapılan bir kavganın ortasında kaldılar. 

Oyuncular: Yusuf Çim, Bahar Şahin, Ali Sürmeli

4. Meleklerin Aşkı, 2018

4. Meleklerin Aşkı, 2018

Özet: Yağmur daha bebekken annesi tarafından terk edilen, zeki, merhametli, sevgi dolu bir genç adamdır. Melek ise inatçı, adaletli ve hayatını doğaya adamış bir genç kız. Bu iki kalbi birleştirecek olan kişi ise Melek’in annesi Rukiye’den başkası değil. Büyük kızı ve damadına kızıp huzurevine yerleşen ve Yağmur’u da öz oğlu gibi seven Rukiye, Melek ve Yağmur’u evlendirebilmek için türlü planlar yapar. Ama kaderin cilvesi Rukiye’nin işini kolaylaştırır. Çünkü Yağmur; huzurevine adeta bir melek gibi yetişen Melek’e daha ilk görüşte aşık olmuştur. Rukiye’nin huzurevinden ayrılmasıyla Çekilmez ailesinin de başkahramanı olan Yağmur, Melek’in eniştesi Necmettin’in Melek’i zengin iş ortağı ile evlendirme hayallerine karşı savaşı kazanabilecek miydi? Yağmur ve Melek çevresinde dönen onca entrikaya rağmen bir araya gelecek mi, gelemeyecek mi, gelseler de mutlu olacaklar mı? Bu kaderin örülen ağlarında gizlidir. 

Oyuncular: Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal

3. Benim Adım Osssman, 2018

3. Benim Adım Osssman, 2018

Özet: Yerel bir gazetede köşe yazarı olmanın hayallerini kuran Osman, kuzen Fiko ile arkadaşı Dursun'un çat kapı gelmesiyle birlikte türlü maceralara atılır. “Sevgi Engel Tanımaz!” temasıyla yola çıkan film “kekeme” olan Osman’ın hayatını yer yer hüzünlü yer yer eğlenceli bir dille anlatıyor. Hayatını bir gazetede köşe yazarı olmaya adamış Osman'ın gazetede çalışmak için evden ayrılmasının ardından yanına gelen kuzeni Fiko ve Dursun ile birlikte değişen hayatını konu alıyor. 

Oyuncular: Çılgın Sedat, Metin Yıldız, Ateş Fatih Uçan 

Yönetmenler: Vedat İnce, Banu Kaptanoğulları, Çılgın Sedat

2. Bekarlığa Feda, 2019

2. Bekarlığa Feda, 2019

Özet: Bekarlığa Feda, kızının evlenmesini engellemeye çalışan bir babanın hikayesini konu ediyor. Yakın arkadaş olan Mete, Çağlar ve Burak arasında ilk evlenen Burak olur. Artık sıra Çağlar’a gelir. Deliler gibi sevdiği kız arkadaşı Gamze ile evlenmek isteyen Çağlar’ın önünde ise büyük bir engel vardır. Gamze’nin babası Timur, kızının Çağlar ile evlenmesini istemez. Timur, kızını Çağlar’dan ayırmak için türlü numaralar yapsa da onları ayırmayı başaramaz. Ama Timur pes etmemeye kararlıdır ve bu sefer büyük bir plan yapar. Kızının düğününden bir gün önce bekarlığa veda partisi organize eden Timur, burada Çağlar’ın başına büyük bir bela açmayı planlar. Timur bu sefer kızını Çağlar’dan ayırmayı başaracağını düşünür. Ancak beklenmeyen gelişince, plan bambaşka bir hale dönerek ortamda büyük bir karışıklığa neden olur. 

Oyuncular: Burak Ceylan, Melis Tüzüngüç, Yağmur Ün 

Yönetmenler: Ali Doğançay, Cem Sürücü

1. Bir Türk Masalı, 2022

1. Bir Türk Masalı, 2022

Özet: Bir Türk Masalı, Karanlık ve Aydınlık tarafından kaderleri değişen Mutluluk ülkesi karakterlerinin yaşadıklarını konu ediyor. Üç çocuk, aileleriyle birlikte Unesco dünya kültür mirası listesindeki Dalyan deltasında fakir ama mutlu bir yaşam sürer. Onların hayatı, en küçük olan Yiğit’in karşısına ailesinin kaderini değiştirme fırsatı çıkmasıyla bambaşka bir hal alır. Yiğit, Aydınlık ve Karanlık tarafından yiğitliğinin test edileceği yıllardır oynanan bir oyuna davet edilir. Oyunu oynamayı kabul eden Yiğit, bu sayede rüyalarında gördüğü prensese ulaşacağından bihaberdir. 

Oyuncular: Toprak Sergen, Burak Sergen, Cemal Hünal 

Yönetmen: Toprak Sergen

Bu içerikler de ilginizi çekebilir. 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?