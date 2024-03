Yüce Honos'umuzdu: Ünlü Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun En Beğenilen Film ve Dizileri

Özet: Herkesin servetinin peşinde koştuğu dünyada gerçek servet denilebilecek tek şey; bir aşk hikayesidir. Ferah Feza, her yıl 18 yaşını doldurup yurttan ayrılmak zorunda kalan binlerce gençten biriydi. Ama diğerlerinden önemli bir farkı vardı, yalnız değildi. Harika bir ailesi vardı ama o bunu bilmiyordu bile ve hayal bile edemeyeceği kadar zengindi. Can Yiğit 29 yaşındaydı. O da tıpkı Ferah gibi anne ve babasını kaybetmişti. Çocuk gibi büyümüştü ama ülke çapında önemli bir iş adamının kanatları altında, oğlu nasıl olursa olsun her istediğini yapabiliyordu. Bu çağda kimsenin kolay kolay sahip olamayacağı bir adam ve para vardı ve bu büyük aile hüküm sürüyordu. Can ve Ferah paylaşılamayan büyük bir servet için yapılan bir kavganın ortasında kaldılar.

Oyuncular: Yusuf Çim, Bahar Şahin, Ali Sürmeli