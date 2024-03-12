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Margot Robbie'nin Siyahlara Büründüğü Oscar'da Barbie Öldü Derken Yönetmenden Sürpriz Geldi

Margot Robbie'nin Siyahlara Büründüğü Oscar'da Barbie Öldü Derken Yönetmenden Sürpriz Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.03.2024 - 17:43

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filmi, 2023 yılına damgasını vurdu hiç şüphesiz. Filmin yönetmeni, 'en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni' unvanını almış olsa da filme devam etmeyeceğini söylemişti.

NTV'nin aktardığına göre, filmin yönetmeni Barbie'nin ikinci filminin sinyallerini verdi!

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2023 yılının en iyi açılışını yapan Barbie, sinema tarihinde büyük başarıya imza attı.

2023 yılının en iyi açılışını yapan Barbie, sinema tarihinde büyük başarıya imza attı.

Başrollerini ünlü oyuncular Margot Robbie ve Ryan Gosling'in paylaştığı Barbie, tüm dünyada bir Barbie furyasına sebep oldu. Aylar öncesinden konuşulmaya başlanan film, vizyona girdiğinde ise büyük bir başarıya imza attı.

Christopher Nolan filmi Oppenheimer ile aynı zamanda vizyona giren Barbie, milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Christopher Nolan filmi Oppenheimer ile aynı zamanda vizyona giren Barbie, milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Pek çok ödülün de sahibi olan film, Oscar'da da tam 8 dalda adaylık almıştı.

Ancak gelin görün ki tüm dünyada izlenen Barbie, 8 adaylığı olmasına rağmen Oscar'dan yalnızca bir ödülle döndü.

Ancak gelin görün ki tüm dünyada izlenen Barbie, 8 adaylığı olmasına rağmen Oscar'dan yalnızca bir ödülle döndü.

Billie Eilish'in en iyi özgün şarkı ödülünü kazandığı Oscar, Barbie filmi için büyük bir hayal kırıklığı oldu desek yeridir. Öte yandan filmin 'baş rakibi' Oppenheimer, Oscar'a damgasını vurdu.

Barbie filminin galasında, hatta daha sonraki ödül törenlerinde de Barbie furyasını devam ettiren Margot Robbie'nin, Oscar'da tercih ettiği simsiyah elbisesi, zaten dikkatlerden kaçmamıştı.

Barbie filminin galasında, hatta daha sonraki ödül törenlerinde de Barbie furyasını devam ettiren Margot Robbie'nin, Oscar'da tercih ettiği simsiyah elbisesi, zaten dikkatlerden kaçmamıştı.

Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig ismi filmin elde ettiği başarıyla "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmen" unvanını almaya hak kazanmıştı.

Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig ismi filmin elde ettiği başarıyla "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmen" unvanını almaya hak kazanmıştı.

Bütün bu başarıya rağmen Gerwig, Barbie filminin devam filmine sıcak bakmadığını açıklamıştı.

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NTV'nin aktardığına göre, Barbie filminin yönetmeni Gerwig, devam filmi hakkında fikrini değiştirdi!

NTV'nin aktardığına göre, Barbie filminin yönetmeni Gerwig, devam filmi hakkında fikrini değiştirdi!

Vanity Fair'in Oscar partisinde mini bir röportaj veren yönetmenin, Barbie'nin devam filmine artık daha sıcak baktığı aktarıldı.

Ünlü yönetmen, devam filmine daha sıcak bakmaya başladığını belirterek çekinceleri olsa da 'Bunu reddetmiyorum, yapmak istiyorum' ifadelerini kullandığı belirtildi.

Ne dersiniz, yeni bir Barbenheimer furyası yakın mıdır?

Ne dersiniz, yeni bir Barbenheimer furyası yakın mıdır?

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