Margot Robbie'nin Siyahlara Büründüğü Oscar'da Barbie Öldü Derken Yönetmenden Sürpriz Geldi
Margot Robbie'nin Siyahlara Büründüğü Oscar'da Barbie Öldü Derken Yönetmenden Sürpriz Geldi
Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filmi, 2023 yılına damgasını vurdu hiç şüphesiz. Filmin yönetmeni, 'en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni' unvanını almış olsa da filme devam etmeyeceğini söylemişti.
NTV'nin aktardığına göre, filmin yönetmeni Barbie'nin ikinci filminin sinyallerini verdi!
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2023 yılının en iyi açılışını yapan Barbie, sinema tarihinde büyük başarıya imza attı.
Christopher Nolan filmi Oppenheimer ile aynı zamanda vizyona giren Barbie, milyonlarca kişi tarafından izlendi.
Ancak gelin görün ki tüm dünyada izlenen Barbie, 8 adaylığı olmasına rağmen Oscar'dan yalnızca bir ödülle döndü.
Barbie filminin galasında, hatta daha sonraki ödül törenlerinde de Barbie furyasını devam ettiren Margot Robbie'nin, Oscar'da tercih ettiği simsiyah elbisesi, zaten dikkatlerden kaçmamıştı.
Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig ismi filmin elde ettiği başarıyla "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmen" unvanını almaya hak kazanmıştı.
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NTV'nin aktardığına göre, Barbie filminin yönetmeni Gerwig, devam filmi hakkında fikrini değiştirdi!
Ne dersiniz, yeni bir Barbenheimer furyası yakın mıdır?
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