Margot Robbie'nin Siyahlara Büründüğü Oscar'da Barbie Öldü Derken Yönetmenden Sürpriz Geldi

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filmi, 2023 yılına damgasını vurdu hiç şüphesiz. Filmin yönetmeni, 'en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni' unvanını almış olsa da filme devam etmeyeceğini söylemişti.

NTV'nin aktardığına göre, filmin yönetmeni Barbie'nin ikinci filminin sinyallerini verdi!