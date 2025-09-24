onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
YSK Başkanı Açıklama Yaptı: CHP İstanbul İl Kongresi İçin Flaş Karar

YSK Başkanı Açıklama Yaptı: CHP İstanbul İl Kongresi İçin Flaş Karar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.09.2025 - 13:59

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na gönderdiği yazıyla, mahkeme kararına aykırılık bulunduğu gerekçesiyle bugün yapılacak CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi’nin durdurulmasını talep etti. Ancak Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) flaş karar geldi. YSK Başkanı Ahmet Yener, “Başlamış olan bir kongrenin durdurulması mümkün değildir. Kurulumuz başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi’nin devamına karar vermiştir” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mahkeme CHP'nin bugün yapacağı İstanbul kongresinin durdurulmasını istedi.

Mahkeme CHP'nin bugün yapacağı İstanbul kongresinin durdurulmasını istedi.

CHP’nin 8 Ekim 2023’te İstanbul’da gerçekleştirdiği 38. Olağan İl Kongresi’ne ilişkin Özlem Erkan’ın açtığı davada, mahkeme 2 Eylül’de verdiği ara karar ile İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına hükmetmişti. CHP İstanbul bugün olağanüstü kongre gerçekleştirmeye karar verdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna gönderdiği yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle CHP’nin İstanbul kongresinin durdurulmasını istedi.

YSK'dan CHP İstanbul İl Kongresi için flaş karar.

YSK'dan CHP İstanbul İl Kongresi için flaş karar.

YSK, kongrenin yapılıp yapılmayacağına dair toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, şunları dedi:

'Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025'e 350 sayılı ara kararı uyarınca durdurulduğuna ilişkin müzekkerenin bugün Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na tebliği üzerine Sarıyer İlçe Seçim Kurulunca başlamış olan kongre sürecinin devam edip etmeyeceği hususunda kurulumuzdan görüş sorulmuştur.

Kurulumuz saat 13.30'da yapmış olduğu toplantı sonucunda daha önce 2010 25'e 302, 315 ve 316 sayılı kararlarının da belirtildiği gibi başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması anayasanın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir.

Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermiştir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
6
4
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
excalibur.

Çılgın YSK yargı dağıtıyor helal be :D

demet s.

Eyyy ysk sen kimsin ya!!! Kainat lideri kararını vermiş bir kere... 2 saat içinde hepiniz göreveden affınızı dileyin...

Bozkurt

Hukuk devletinin güzelliği bu işte. Yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Bir sonraki adım, kimin görevden affını isteyeceği ya da görev yerinin değiştirileceği.

Ali k

hak hukuk adalet ....