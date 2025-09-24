YSK Başkanı Açıklama Yaptı: CHP İstanbul İl Kongresi İçin Flaş Karar
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na gönderdiği yazıyla, mahkeme kararına aykırılık bulunduğu gerekçesiyle bugün yapılacak CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi’nin durdurulmasını talep etti. Ancak Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) flaş karar geldi. YSK Başkanı Ahmet Yener, “Başlamış olan bir kongrenin durdurulması mümkün değildir. Kurulumuz başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi’nin devamına karar vermiştir” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahkeme CHP'nin bugün yapacağı İstanbul kongresinin durdurulmasını istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
YSK'dan CHP İstanbul İl Kongresi için flaş karar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Çılgın YSK yargı dağıtıyor helal be :D
Eyyy ysk sen kimsin ya!!! Kainat lideri kararını vermiş bir kere... 2 saat içinde hepiniz göreveden affınızı dileyin...
Hukuk devletinin güzelliği bu işte. Yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Bir sonraki adım, kimin görevden affını isteyeceği ya da görev yerinin değiştirileceği.
hak hukuk adalet ....