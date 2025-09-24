YSK Başkanı Açıklama Yaptı: CHP İstanbul İl Kongresi İçin Flaş Karar

YSK, kongrenin yapılıp yapılmayacağına dair toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, şunları dedi:

'Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025'e 350 sayılı ara kararı uyarınca durdurulduğuna ilişkin müzekkerenin bugün Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na tebliği üzerine Sarıyer İlçe Seçim Kurulunca başlamış olan kongre sürecinin devam edip etmeyeceği hususunda kurulumuzdan görüş sorulmuştur.

Kurulumuz saat 13.30'da yapmış olduğu toplantı sonucunda daha önce 2010 25'e 302, 315 ve 316 sayılı kararlarının da belirtildiği gibi başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması anayasanın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir.

Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermiştir.'