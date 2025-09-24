CHP İstanbul İl Kongresi’nde Gergin Anlar: YSK Acil Olarak Toplanma Kararı Aldı
Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. CHP, İstanbul İl Başkanlığı için YKS’nın oluruyla kongre kararı almış ve bugün Özgür Çelik’in tek aday olduğu kongre toplanmıştı. Ancak kongrenin başlamasına dakikalar kala İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kongrenin durdurulmasına karar vermişti. Davacılar icra memurları ile birlikte kongrenin yapılacağı salona gelirken, Yüksek Seçim Kurulu acil olarak toplantı yapma kararı aldı.
Cumhuriyet Halk Parti’nde İstanbul İl Başkanlığı için tartışmalar sürüyor.
Kongrenin iptali için dava açan CHP’liler ile icra memurlarının kongrenin yapılacağı yere gelmesiyle tartışma yaşandı.
YSK'dan acil toplantı kararı.
