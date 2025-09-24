onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CHP İstanbul İl Kongresi’nde Gergin Anlar: YSK Acil Olarak Toplanma Kararı Aldı

CHP İstanbul İl Kongresi’nde Gergin Anlar: YSK Acil Olarak Toplanma Kararı Aldı

CHP
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.09.2025 - 13:08

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. CHP, İstanbul İl Başkanlığı için YKS’nın oluruyla kongre kararı almış ve bugün Özgür Çelik’in tek aday olduğu kongre toplanmıştı. Ancak kongrenin başlamasına dakikalar kala İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kongrenin durdurulmasına karar vermişti. Davacılar icra memurları ile birlikte kongrenin yapılacağı salona gelirken, Yüksek Seçim Kurulu acil olarak toplantı yapma kararı aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhuriyet Halk Parti’nde İstanbul İl Başkanlığı için tartışmalar sürüyor.

Cumhuriyet Halk Parti’nde İstanbul İl Başkanlığı için tartışmalar sürüyor.

Mahkeme tarafından Gürsel Tekin’in il başkanlığına kayyum olarak atanması sonrasında YSK onayıyla kongre kararı alınmıştı. Bugün düzenlenecek kongrede Özgür Çelik tek aday olarak yarışacaktı ancak mahkeme kongreyi durdurma kararı verdi.

Kongrenin iptali için dava açan CHP’liler ile icra memurlarının kongrenin yapılacağı yere gelmesiyle tartışma yaşandı.

YSK'dan acil toplantı kararı.

YSK'dan acil toplantı kararı.

Mahkemenin kararı sonrasında Yüksek Seçim Kurulu, Sarıyer Seçim Kurulu’nun başvurusu üzerine acil toplanma karar aldı. YSK yapacağı toplantı sonrasında kongrenin yapılıp yapılmayacağına karar verecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın