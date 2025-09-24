CHP İstanbul İl Kongresi’nde Gergin Anlar: YSK Acil Olarak Toplanma Kararı Aldı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. CHP, İstanbul İl Başkanlığı için YKS’nın oluruyla kongre kararı almış ve bugün Özgür Çelik’in tek aday olduğu kongre toplanmıştı. Ancak kongrenin başlamasına dakikalar kala İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kongrenin durdurulmasına karar vermişti. Davacılar icra memurları ile birlikte kongrenin yapılacağı salona gelirken, Yüksek Seçim Kurulu acil olarak toplantı yapma kararı aldı.