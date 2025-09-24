onedio
Cem Küçük CHP'deki Kurultay Tartışmalarının Özgür Özel'e Yaradığını İddia Etti

Oğuzhan Kaya
24.09.2025 - 12:03

Cumhuriyet Halk Partisi 2025 yılında tutuklu belediye başkanları ve kurultay davasıyla gündemden düşmedi. Ancak özellikle kurultay davası hükümete yakın medya tarafından ilgiyle takip ediliyor. Cem Küçük ise geçtiğimiz gün çıktığı yayında kurultay davalarının AKP'ye bir faydasının olmadığını aksine bunun Özgür Özel'e 5 puan kazandırdığını iddia etti.

Yayının ilgili kesiti şöyle 📹

Ana kurultay davası 24 Ekim tarihinde görülecek.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
