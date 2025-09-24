Cem Küçük CHP'deki Kurultay Tartışmalarının Özgür Özel'e Yaradığını İddia Etti
Cumhuriyet Halk Partisi 2025 yılında tutuklu belediye başkanları ve kurultay davasıyla gündemden düşmedi. Ancak özellikle kurultay davası hükümete yakın medya tarafından ilgiyle takip ediliyor. Cem Küçük ise geçtiğimiz gün çıktığı yayında kurultay davalarının AKP'ye bir faydasının olmadığını aksine bunun Özgür Özel'e 5 puan kazandırdığını iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yayının ilgili kesiti şöyle 📹
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ana kurultay davası 24 Ekim tarihinde görülecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Cem Küçük çok şey bir insan bence