YKS'de 191. Sırayı Alan Öğrenci Açık Sözlülüğüyle Dikkat Çekti

Genelde sınavda derece yapmış öğrenciler, nasıl kazandıkları sorusuna kaçamak cevaplar verir. Kimi çok çalışmadığını sosyal hayatından ödün vermediğini söyler, kimi planlı çalıştım der geçer. Ancak YKS 191.'si olan gencin açık sözlü yanıtı hayli dikkat çekti. Genç öğrenci 'hayvan gibi çalıştım' dedi.
YKS 191.'si genç açık sözlülüğüyle sosyal medyada dikkat çekti.
YKS 191.'si olan gencin açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
