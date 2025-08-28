onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
YKS'de 191. Sırayı Alan Öğrenci Açık Sözlülüğüyle Dikkat Çekti

YKS'de 191. Sırayı Alan Öğrenci Açık Sözlülüğüyle Dikkat Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.08.2025 - 12:55

İçerik Devam Ediyor

Genelde sınavda derece yapmış öğrenciler, nasıl kazandıkları sorusuna kaçamak cevaplar verir. Kimi çok çalışmadığını sosyal hayatından ödün vermediğini söyler, kimi planlı çalıştım der geçer. Ancak YKS 191.'si olan gencin açık sözlü yanıtı hayli dikkat çekti. Genç öğrenci 'hayvan gibi çalıştım' dedi. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

YKS 191.'si genç açık sözlülüğüyle sosyal medyada dikkat çekti.

YKS 191.'si genç açık sözlülüğüyle sosyal medyada dikkat çekti.

YKS ya da diğer sınavlarda belli bir sıralamayı yapan öğrencilerin açıklamaktan çekindikleri çalışma şekillerinin yanında 191. olan gencin açık sözlülüğü sosyal medyada gündem oldu. 'Hayvan gibi çalıştım' diyen genç, sözelden kazanmasına da dikkat çekerek kendisini eleştirenlerin maaşı kadar burs aldığını söyledi.

YKS 191.'si olan gencin açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
oylum savrukcu

afferim yaa. aslan.. durust, kenine guveni var. aynen, agzi olan konusur. internetten sallama, ahkam kesme, yargi dagitme kulturunun en populer, en vahsi old... Devamını Gör