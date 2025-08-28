YKS'de 191. Sırayı Alan Öğrenci Açık Sözlülüğüyle Dikkat Çekti

YKS ya da diğer sınavlarda belli bir sıralamayı yapan öğrencilerin açıklamaktan çekindikleri çalışma şekillerinin yanında 191. olan gencin açık sözlülüğü sosyal medyada gündem oldu. 'Hayvan gibi çalıştım' diyen genç, sözelden kazanmasına da dikkat çekerek kendisini eleştirenlerin maaşı kadar burs aldığını söyledi.