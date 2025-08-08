Yıldız Çağrı Atiksoy Kimdir, Kaç Yaşında? Yıldız Çağrı Atiksoy Eşi ve Tüm Merak Edilenler

Yıldız Çağrı Atiksoy 2011 yılında yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle, Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri kapsamında “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı. Ayrıca, yine bu diziyle birçok farklı kurumdan ödül ve onur plaketi aldı. Yedi Güzel Adam ve Savaşçı gibi yapımlardaki performanslarıyla da çeşitli yerel ve üniversite bazlı organizasyonlarda 'Yılın Kadın Oyuncusu' gibi ödüllere layık görüldü. Henüz uluslararası bir ödülü bulunmamakla birlikte, başarılı kariyeri sayesinde birçok festival ve etkinlikte onur konuğu olarak yer aldı.