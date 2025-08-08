onedio
Yıldız Çağrı Atiksoy Kimdir, Kaç Yaşında? Yıldız Çağrı Atiksoy Eşi ve Tüm Merak Edilenler

Yıldız Çağrı Atiksoy Kimdir, Kaç Yaşında? Yıldız Çağrı Atiksoy Eşi ve Tüm Merak Edilenler

Magazin
Ceyda
Ceyda
08.08.2025 - 15:58

Yıldız Çağrı Atiksoy, televizyon kariyerine genç yaşta başlayan, yer aldığı projelerle dikkat çeken Türk oyuncudur. Oyunculuk eğitiminin ardından birçok dizi ve filmde rol alarak adını duyurmuştur. Özellikle Öyle Bir Geçer Zaman ki, Yedi Güzel Adam, Savaşçı ve Kuruluş Osman gibi yapımlardaki performanslarıyla tanınmıştır. Oyunculuğun yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alan Atiksoy hakkında merak edilenlere bilrikte detaylı bir şekilde bakalım.

Yıldız Çağrı Atiksoy Kimdir?

Yıldız Çağrı Atiksoy Kimdir?

Yıldız Çağrı Atiksoy, lise eğitimini İzmir’de tamamladıktan sonra İzmir Ege Sanat Merkezi'nde temel oyunculuk eğitimi aldı. Ardından İstanbul’a taşınarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü ve Plato Film Okulu gibi kurumlardan da eğitimler aldı. Televizyon kariyerine 2004 yılında adım atan Atiksoy, zamanla birçok farklı yapımda yer aldı. Özellikle Öyle Bir Geçer Zaman ki, Yedi Güzel Adam, Savaşçı ve Kuruluş Osman dizilerindeki rolleriyle tanındı ve geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Yıldız Çağrı Atiksoy Kaç Yaşında?

1 Nisan 1986 doğumlu olan Yıldız Çağrı Atiksoy, 2025 itibarıyla 39 yaşındadır.

Yıldız Çağrı Atiksoy Nereli?

Aslen İzmirli olan oyuncu, doğum yeri de İzmir’dir.

Yıldız Çağrı Atiksoy Boyu Kaç?

Yıldız Çağrı Atiksoy’un boyu 1,76 metredir.

Yıldız Çağrı Atiksoy Kariyer Başlangıcı

Yıldız Çağrı Atiksoy Kariyer Başlangıcı

Yıldız Çağrı Atiksoy, oyunculuk kariyerine 2004 yılında “Büyük Buluşma” adlı diziyle adım attı. Bu projede kısa bir rol almasına rağmen sektöre girişini yapmış oldu. Geniş kitlelerce tanınması ise 2010 yılında yayınlanan ve büyük ses getiren “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde canlandırdığı Berrin Akarsu karakteriyle gerçekleşti.

Yıldız Çağrı Atiksoy Eşi

Yıldız Çağrı Atiksoy Eşi

Yıldız Çağrı Atiksoy, oyuncu Berk Oktay ile 2022 yılında evlendi. İkili, birlikte rol aldıkları “Savaşçı” dizisinin setinde tanıştı ve ilişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşadıktan sonra nişanlanarak evlilik kararı aldı. Çift, 10 Eylül 2022’de sade bir törenle dünyaevine girdi. 2024 yılında kızları Mira Milena dünyaya geldi. Son zamanlarda çift hakkında oldukça fazla söylenti çıktı. Fakat ikili, henüz bu, gerçek mi değil mi emin olamadığımız iddialara yanıt vermedi.

Yıldız Çağrı Atiksoy Güncel Projeleri

Yıldız Çağrı Atiksoy Güncel Projeleri

Yıldız Çağrı Atiksoy Haziran ayında yaptığı bir açıklamada “Eylül gibi sete dönebilirim” diyerek hem hayranlarını sevindirdi. Fakat hangi projeyle döneceği ile ilgili bir haber bulunmuyor.

Yıldız Çağrı Atiksoy Dizileri

Yıldız Çağrı Atiksoy Dizileri

  • Kuruluş Osman (2022–2023

  • 2019 – Şampiyon (Suna) (TV Dizisi)

  • 2017 – Savaşçı (Aslı) (TV Dizisi)

  • 2015 – Evli ve Öfkeli (TV Dizisi)

  • 2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Alexandra) (TV Dizisi)

  • 2014 – 2015 – Yedi Güzel Adam (Zehra) (TV Dizisi)

  • 2013 – Görüş Günü Kadınları (Gülay) (TV Dizisi)

  • 2010 – 2012 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Berrin) (TV Dizisi)

  • 2009 – Bahar Dalları (Bahar) (TV Dizisi)

  • 2008 – Miras (İrem) (Sinema Filmi)

  • 2008 – Kayıp Prenses (Defne) (TV Dizisi)

  • 2008 – Gazi (Leyla/Aslı) (TV Dizisi)

  • 2007 – Yersiz Yurtsuz (Hazal) (TV Dizisi)

  • 2006 – Yağmurdan Sonra (Işık) (TV Dizisi)

  • 2006 – Ahh İstanbul (Ahu) (TV Dizisi)

  • 2005 – Aşk Oyunu (Gülşen) (TV Dizisi)

  • 2004 – Büyük Buluşma (TV Dizisi)

Yıldız Çağrı Atiksoy Filmleri

  • Mavi Pansiyon (2010) – Gökçe

  • Yarım Kalan (2012) – Kısa film

  • Bahara Yolculuk (2013)

  • Gecenin Kanatları (2015) – Konuk rol

Yıldız Çağrı Atiksoy Ödülleri

Yıldız Çağrı Atiksoy Ödülleri

Yıldız Çağrı Atiksoy 2011 yılında yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle, Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri kapsamında “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı. Ayrıca, yine bu diziyle birçok farklı kurumdan ödül ve onur plaketi aldı. Yedi Güzel Adam ve Savaşçı gibi yapımlardaki performanslarıyla da çeşitli yerel ve üniversite bazlı organizasyonlarda 'Yılın Kadın Oyuncusu' gibi ödüllere layık görüldü. Henüz uluslararası bir ödülü bulunmamakla birlikte, başarılı kariyeri sayesinde birçok festival ve etkinlikte onur konuğu olarak yer aldı.

Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
