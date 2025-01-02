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Yılbaşı Gecesi 4 Farklı İşte Çalışan Bir Kadın Ağlayarak 2026'ya Not Bıraktı: "Umarım Düzenli Bir İşin Vardır"

Yılbaşı Gecesi 4 Farklı İşte Çalışan Bir Kadın Ağlayarak 2026'ya Not Bıraktı: "Umarım Düzenli Bir İşin Vardır"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.01.2025 - 21:03 Son Güncelleme: 02.01.2025 - 21:25

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Ekonomik durumların genç nüfus üzerindeki etkisi yadsınamaz bir gerçek. Özellikle son dönemlerde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, gençlerin yaşamlarını, eğitimlerini ve kariyer planlarını önemli ölçüde etkiledi. Bu durum, gençlerin geleceğe yönelik beklentilerini ve hedeflerini değiştirdi ve belirsizliklerin artmasına neden oldu. Gençler ülkenin geleceği. Bu sebeple ekonomik koşulların gençler üzerindeki etkisi, sadece gençleri değil, tüm toplumu ilgilendiren bir konu haline geldi.

Kaynak: https://x.com/onediocom/status/187485...
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Yılbaşı gecesi 4 farklı işte çalışan bir kadın, günün sonunda ağlayarak 2026 yılına bir not bıraktı.

Yılbaşı gecesi 4 farklı işte çalışan bir kadın, günün sonunda ağlayarak 2026 yılına bir not bıraktı.

"Umarım düzenli bir işin ve gelirin vardır. Umarım ailen yanındadır. Umarım mutlusundur." dediği o anlar, pek çok gencin hislerine tercüman oldu.

"Umarım düzenli bir işin ve gelirin vardır. Umarım ailen yanındadır. Umarım mutlusundur." dediği o anlar, pek çok gencin hislerine tercüman oldu.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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