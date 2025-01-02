Yılbaşı Gecesi 4 Farklı İşte Çalışan Bir Kadın Ağlayarak 2026'ya Not Bıraktı: "Umarım Düzenli Bir İşin Vardır"

Ekonomik durumların genç nüfus üzerindeki etkisi yadsınamaz bir gerçek. Özellikle son dönemlerde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, gençlerin yaşamlarını, eğitimlerini ve kariyer planlarını önemli ölçüde etkiledi. Bu durum, gençlerin geleceğe yönelik beklentilerini ve hedeflerini değiştirdi ve belirsizliklerin artmasına neden oldu. Gençler ülkenin geleceği. Bu sebeple ekonomik koşulların gençler üzerindeki etkisi, sadece gençleri değil, tüm toplumu ilgilendiren bir konu haline geldi.